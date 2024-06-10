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Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области
Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области
Силы РФ нанесли удары в Сумской области по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с Россией, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:11
2024-06-10T13:11
2024-06-10T13:29
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
сергей лебедев
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Силы РФ нанесли удары в Сумской области по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с Россией, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Возле села Хотень (Сумской области Украины - ред.) накрыли небольшую... ДРГ, которая "тайно" пробиралась к границе с Россией", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20240523/drg-1947805215.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области
Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ, пробиравшейся к границе с Россией