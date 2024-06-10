Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 10.06.2024 (обновлено: 13:29 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/drg-1951931079.html
Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области
Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области
Силы РФ нанесли удары в Сумской области по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с Россией, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:11
2024-06-10T13:29
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
сергей лебедев
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698503_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_4e1c66c45f717d92ab31bb0e11f4c5cd.jpg
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Силы РФ нанесли удары в Сумской области по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с Россией, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Возле села Хотень (Сумской области Украины - ред.) накрыли небольшую... ДРГ, которая "тайно" пробиралась к границе с Россией", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20240523/drg-1947805215.html
россия
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698503_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2590b0eaff81d89518c5284717f87ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сумская область, украина, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области

Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ, пробиравшейся к границе с Россией

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Силы РФ нанесли удары в Сумской области по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с Россией, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Возле села Хотень (Сумской области Украины - ред.) накрыли небольшую... ДРГ, которая "тайно" пробиралась к границе с Россией", - отметил Лебедев.
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении
23 мая, 09:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьУкраинаСергей ЛебедевБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала