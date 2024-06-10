https://ria.ru/20240610/drg-1951931079.html

Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области

Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2024

Подполье сообщило об ударах по украинской ДРГ в Сумской области

Силы РФ нанесли удары в Сумской области по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с Россией, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:11

2024-06-10T13:11

2024-06-10T13:29

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

украина

сергей лебедев

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Силы РФ нанесли удары в Сумской области по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с Россией, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Возле села Хотень (Сумской области Украины - ред.) накрыли небольшую... ДРГ, которая "тайно" пробиралась к границе с Россией", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20240523/drg-1947805215.html

россия

сумская область

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Кирилл Волков

россия, сумская область, украина, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф