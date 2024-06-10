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Дороги к 10 спорткомплексам отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту - РИА Новости, 10.06.2024
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Новости Подмосковья
 
19:09 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/dorogi-1952038834.html
Дороги к 10 спорткомплексам отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту
Дороги к 10 спорткомплексам отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту - РИА Новости, 10.06.2024
Дороги к 10 спорткомплексам отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту
В Подмосковье дорожники отремонтировали покрытие на сети региональных дорог к десяти спортивным учреждениям в рамках национального проекта "Безопасные и... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:09
2024-06-10T19:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
наро-фоминск
алексей гержик
мосавтодор
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Подмосковье дорожники отремонтировали покрытие на сети региональных дорог к десяти спортивным учреждениям в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Уже обновили покрытие на дорогах к стадионам и спорткомплексам в Домодедове, Истре, Наро-Фоминске, Раменском, Серпухове и Серебряных Прудах. А всего в этом сезоне планируем отремонтировать более 70 километров на 24 дорогах к стадионам, бассейнам, физкультурно-оздоровительным комплексам и спорткомплексам не только в черте городов, но и в малых населенных пунктах", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку, благодаря чему проезд станет комфортнее и безопаснее. Специалисты "Мосавтодора" завершили ремонт дорог в Раменском, Домодедове, Наро-Фоминске, Истре, в поселке городского типа Серебряные Пруды и в Серпухове. В Минтрансе Подмосковья добавили, что ежегодно при формировании программы ремонта большое внимание уделяют подъездным дорогам к местам социального притяжения. К осени в рамках нацпроекта проезд к спортивным объектам обеспечат в 17 округах, в том числе в Дмитровском, Егорьевском, Пушкинском, Павлово-Посадском.
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московская область (подмосковье), истра, наро-фоминск, алексей гержик, мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Наро-Фоминск, Алексей Гержик, Мосавтодор

Дороги к 10 спорткомплексам отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Подмосковье дорожники отремонтировали покрытие на сети региональных дорог к десяти спортивным учреждениям в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«
"Уже обновили покрытие на дорогах к стадионам и спорткомплексам в Домодедове, Истре, Наро-Фоминске, Раменском, Серпухове и Серебряных Прудах. А всего в этом сезоне планируем отремонтировать более 70 километров на 24 дорогах к стадионам, бассейнам, физкультурно-оздоровительным комплексам и спорткомплексам не только в черте городов, но и в малых населенных пунктах", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что на всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку, благодаря чему проезд станет комфортнее и безопаснее.
Специалисты "Мосавтодора" завершили ремонт дорог в Раменском, Домодедове, Наро-Фоминске, Истре, в поселке городского типа Серебряные Пруды и в Серпухове.
В Минтрансе Подмосковья добавили, что ежегодно при формировании программы ремонта большое внимание уделяют подъездным дорогам к местам социального притяжения. К осени в рамках нацпроекта проезд к спортивным объектам обеспечат в 17 округах, в том числе в Дмитровском, Егорьевском, Пушкинском, Павлово-Посадском.
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Свыше 200 километров дорожного покрытия обновили в Подмосковье за сезон
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраНаро-ФоминскАлексей ГержикМосавтодор
 
 
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