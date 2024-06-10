Дороги к 10 спорткомплексам отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Подмосковье дорожники отремонтировали покрытие на сети региональных дорог к десяти спортивным учреждениям в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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"Уже обновили покрытие на дорогах к стадионам и спорткомплексам в Домодедове, Истре, Наро-Фоминске, Раменском, Серпухове и Серебряных Прудах. А всего в этом сезоне планируем отремонтировать более 70 километров на 24 дорогах к стадионам, бассейнам, физкультурно-оздоровительным комплексам и спорткомплексам не только в черте городов, но и в малых населенных пунктах", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что на всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку, благодаря чему проезд станет комфортнее и безопаснее.
Специалисты "Мосавтодора" завершили ремонт дорог в Раменском, Домодедове, Наро-Фоминске, Истре, в поселке городского типа Серебряные Пруды и в Серпухове.
В Минтрансе Подмосковья добавили, что ежегодно при формировании программы ремонта большое внимание уделяют подъездным дорогам к местам социального притяжения. К осени в рамках нацпроекта проезд к спортивным объектам обеспечат в 17 округах, в том числе в Дмитровском, Егорьевском, Пушкинском, Павлово-Посадском.
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