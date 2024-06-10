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В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника
В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника - РИА Новости, 10.06.2024
В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника
Мужчина пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в районе автостанции в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:19
2024-06-10T12:19
2024-06-10T12:19
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Мужчина пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в районе автостанции в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодня утром автостанция "Трудовская" в Петровском районе подверглась атаке украинского беспилотника. В результате сброса боеприпаса открытый перелом бедренной кости получил мужчина 1959 года рождения", - написал мэр. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника
Мэр Донецка Кулемзин: мужчина получил перелом бедренной кости при атаке БПЛА