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В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/donetsk-1951915690.html
В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника
В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника - РИА Новости, 10.06.2024
В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника
Мужчина пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в районе автостанции в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:19
2024-06-10T12:19
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Мужчина пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в районе автостанции в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодня утром автостанция "Трудовская" в Петровском районе подверглась атаке украинского беспилотника. В результате сброса боеприпаса открытый перелом бедренной кости получил мужчина 1959 года рождения", - написал мэр. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника

Мэр Донецка Кулемзин: мужчина получил перелом бедренной кости при атаке БПЛА

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Мужчина пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в районе автостанции в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Сегодня утром автостанция "Трудовская" в Петровском районе подверглась атаке украинского беспилотника. В результате сброса боеприпаса открытый перелом бедренной кости получил мужчина 1959 года рождения", - написал мэр.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Дорога смерти в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
5 июня, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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