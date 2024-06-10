https://ria.ru/20240610/donetsk-1951915690.html

В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника

В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника - РИА Новости, 10.06.2024

В Донецке мужчина получил открытый перелом бедра при атаке беспилотника

Мужчина пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в районе автостанции в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:19

2024-06-10T12:19

2024-06-10T12:19

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Мужчина пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в районе автостанции в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодня утром автостанция "Трудовская" в Петровском районе подверглась атаке украинского беспилотника. В результате сброса боеприпаса открытый перелом бедренной кости получил мужчина 1959 года рождения", - написал мэр. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия