https://ria.ru/20240610/dolzhnik-1952014177.html

Пристав нашла должника по алиментам из Нигерии, наняв его репетитором

Пристав нашла должника по алиментам из Нигерии, наняв его репетитором - РИА Новости, 10.06.2024

Пристав нашла должника по алиментам из Нигерии, наняв его репетитором

В Перми пристав нашла должника по алиментам из Нигерии, наняв его репетитором по английскому языку, сообщило региональное управление службы судебных приставов... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:17

2024-06-10T17:17

2024-06-10T17:55

нигерия

россия

пермь

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ПЕРМЬ, 10 июн — РИА Новости. В Перми пристав нашла должника по алиментам из Нигерии, наняв его репетитором по английскому языку, сообщило региональное управление службы судебных приставов на сайте.Ведомству поступило дело о взыскании с 44-летнего иностранца более 600 тысяч рублей на содержание дочери 2015 года рождения. Он не погашал долг добровольно и не имел постоянной работы.Пристав несколько раз приходила по адресу регистрации должника, но застать его не получалось. Где именно живет нигериец, она не знала. Вскоре родственница девочки рассказала сотруднице, что отец ребенка размещает в социальных сетях объявления для поиска учеников на курсы английского языка. Пристав сразу написала ему и попросила провести занятие. Как выяснилось, уроки проходили на дому у репетитора."Чтобы разыскать должника-африканца, пермский судебный пристав записалась к нему на курсы английского языка. В назначенный день в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части первой статьи 5.35.1 КоАП России ("Неуплата средств на содержание детей"), — говорится в публикации.Должник пытался уйти от ответственности, сославшись на незнание русского языка. После разъяснения его прав и обязанностей по оплате услуг переводчика он "чудесным образом" заговорил по-русски и дал письменные объяснения в протоколе, отметили в ведомстве.Суд признал иностранца виновным в нарушении прав ребенка и оштрафовал на 20 тысяч рублей. В службе приставов добавили, что, если должник не пересмотрит отношение к родительским обязанностям, его ждет уголовное наказание.

https://ria.ru/20240529/putin-1949128304.html

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нигерия, россия, пермь