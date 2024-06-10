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Проект "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья - РИА Новости, 10.06.2024
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12:23 10.06.2024 (обновлено: 12:25 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/deti-1951916905.html
Проект "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья
Проект "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья - РИА Новости, 10.06.2024
Проект "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья
Проект по активному и полезному отдыху для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:23
2024-06-10T12:25
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Проект по активному и полезному отдыху для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "В школах Подмосковья стартовали "Умные каникулы". В этом году в проекте примут участие 85,5 тысячи детей. "Умные каникулы" — это активный и полезный отдых для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов. Дети посещают образовательные интенсивы, под руководством педагогов разрабатывают проекты и проводят исследования. Также запланированы профориентационные экскурсии на предприятия, посещение лабораторий при вузах", - отметили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, интенсивная образовательная программа рассчитана на 18 дней и продолжится до 29 июня. "Когда мы запускали "Умные каникулы" в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тысяч учащихся. Сейчас такие занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по пяти образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному", - рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн, слова которого приводятся в сообщении.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Проект "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодростки на каникулах
Подростки на каникулах - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подростки на каникулах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Проект по активному и полезному отдыху для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
«
"В школах Подмосковья стартовали "Умные каникулы". В этом году в проекте примут участие 85,5 тысячи детей. "Умные каникулы" — это активный и полезный отдых для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов. Дети посещают образовательные интенсивы, под руководством педагогов разрабатывают проекты и проводят исследования. Также запланированы профориентационные экскурсии на предприятия, посещение лабораторий при вузах", - отметили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, интенсивная образовательная программа рассчитана на 18 дней и продолжится до 29 июня.
"Когда мы запускали "Умные каникулы" в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тысяч учащихся. Сейчас такие занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по пяти образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному", - рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн, слова которого приводятся в сообщении.
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