Проект "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья
Подростки на каникулах
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Проект по активному и полезному отдыху для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
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"В школах Подмосковья стартовали "Умные каникулы". В этом году в проекте примут участие 85,5 тысячи детей. "Умные каникулы" — это активный и полезный отдых для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов. Дети посещают образовательные интенсивы, под руководством педагогов разрабатывают проекты и проводят исследования. Также запланированы профориентационные экскурсии на предприятия, посещение лабораторий при вузах", - отметили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, интенсивная образовательная программа рассчитана на 18 дней и продолжится до 29 июня.
"Когда мы запускали "Умные каникулы" в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тысяч учащихся. Сейчас такие занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по пяти образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному", - рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн, слова которого приводятся в сообщении.