https://ria.ru/20240610/deti-1951916905.html

Проект "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья

Проект "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья - РИА Новости, 10.06.2024

Проект "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья

Проект по активному и полезному отдыху для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:23

2024-06-10T12:23

2024-06-10T12:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Проект по активному и полезному отдыху для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов "Умные каникулы" объединит 85,5 тысячи детей из Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "В школах Подмосковья стартовали "Умные каникулы". В этом году в проекте примут участие 85,5 тысячи детей. "Умные каникулы" — это активный и полезный отдых для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов. Дети посещают образовательные интенсивы, под руководством педагогов разрабатывают проекты и проводят исследования. Также запланированы профориентационные экскурсии на предприятия, посещение лабораторий при вузах", - отметили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, интенсивная образовательная программа рассчитана на 18 дней и продолжится до 29 июня. "Когда мы запускали "Умные каникулы" в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тысяч учащихся. Сейчас такие занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по пяти образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному", - рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240605/medosmotry-1950649856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)