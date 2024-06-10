https://ria.ru/20240610/desantniki-1951850708.html
Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром
Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 10.06.2024
Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром
Ивановские десантники уничтожили автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ для ротации под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T05:07
2024-06-10T05:07
2024-06-10T05:07
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a715314ff601655bb7c9b864e1c05257.jpg
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ для ротации под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Артиллеристы ивановского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают автомобильную технику ВСУ, которая перевозит личный состав противника для ротации", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что огонь артиллеристы вели огонь по цели из самоходного орудия 2С9 "Нона-С".
https://ria.ru/20240412/desant-1939494072.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292240_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0bd49e01781d61bf3d82858ea76e43cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром
Минобороны: ивановские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром