https://ria.ru/20240610/desantniki-1951850708.html

Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром

Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 10.06.2024

Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром

Ивановские десантники уничтожили автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ для ротации под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T05:07

2024-06-10T05:07

2024-06-10T05:07

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ для ротации под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Артиллеристы ивановского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают автомобильную технику ВСУ, которая перевозит личный состав противника для ротации", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что огонь артиллеристы вели огонь по цели из самоходного орудия 2С9 "Нона-С".

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность