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Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/desantniki-1951850708.html
Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром
Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 10.06.2024
Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром
Ивановские десантники уничтожили автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ для ротации под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T05:07
2024-06-10T05:07
специальная военная операция на украине
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донбасс
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безопасность
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ для ротации под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Артиллеристы ивановского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают автомобильную технику ВСУ, которая перевозит личный состав противника для ротации", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что огонь артиллеристы вели огонь по цели из самоходного орудия 2С9 "Нона-С".
https://ria.ru/20240412/desant-1939494072.html
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром

Минобороны: ивановские десантники уничтожили автомобиль ВСУ под Часовым Яром

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ для ротации под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Артиллеристы ивановского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают автомобильную технику ВСУ, которая перевозит личный состав противника для ротации", - сообщили в МО РФ.
Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК Фагот - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Десант уничтожил в Часове Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
12 апреля, 05:06
Уточняется, что огонь артиллеристы вели огонь по цели из самоходного орудия 2С9 "Нона-С".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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