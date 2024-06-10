https://ria.ru/20240610/den_arafa-1879201427.html

День Арафа: что можно и нельзя делать, традиции и история возникновения

День Арафа 2024: какого числа праздник у мусульман

День Арафа: что можно и нельзя делать, традиции и история возникновения

День Арафа (стояние у горы Арафат) - важная дата в исламской традиции. На какое число приходится праздник в 2024 году, история возникновения, как правильно его... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:26

2024-06-10T18:26

2024-06-10T18:26

религия

религия

саудовская аравия

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. День Арафа (стояние у горы Арафат) - важная дата в исламской традиции. На какое число приходится праздник в 2024 году, история возникновения, как правильно его провести мусульманину: обычаи и запреты - в материале РИА Новости. День Арафа-2024День Арафа (Арафат) - один из самых важных праздников в мусульманском календаре. В этот день правоверные мусульмане собираются на горе Арафат для завершения хаджа, паломники читают молитвы и просят Всевышнего о самом сокровенном.Какого числа праздник у мусульманКак и остальные праздники в исламе, день Арафа привязан к лунному календарю, поэтому каждый год его дата меняется. Одно лишь неизменно: он приходится на девятый день месяца Зуль-хиджа, в 2024 году это 15 июня. На следующий день после паломничества на гору Арафат мусульманский мир будет отмечать один из самых главных праздников - Курбан-Байрам.ИсторияИстория стояния на горе Арафат (находится в Саудовской Аравии рядом со священным для мусульман городом Меккой) связана с Адамом и Хаввой (Евой) - первыми людьми как в христианской, так и в мусульманской традиции. По преданию, Аллах слепил Адама из глины, а Хавву создал из его ребра. Но после того, как они поддались искушению и попробовали запретный плод, пара была изгнана из рая. Именно у горы Арафат, спустя долгие годы, Адам и Хавва снова встретились, там же они получили прощение и очищение от грехов. В память об этом паломники ежегодно приходят к подножию Арафата, это центральный обряд хаджа. День Арафа почитаем всеми течениями в исламе. Что касается истории происхождения названия "арафа", то, по одной из версий, оно связано со словом "арафту" (араб.) - "узнал", так как Адам и Хавва узнали друг-друга после долгой разлуки.ТрадицииПервая и самая главная - стояние на горе Арафат. Все паломники, совершающие хадж, обязательно должны посетить это место, иначе хадж будет считаться невыполненным. Перед днем Арафа мусульмане совершают омовение и приходят к подножию или располагаются на склоне горы под палящим солнцем, добровольно принимая испытание жарой и зноем. Они молятся и слушают проповеди от рассвета до заката солнца, считается, что в этом месте очень важно следить за своими словами и мыслями, так как они мгновенно могут быть услышаны Аллахом.Именно в день Арафа прощаются все грехи за текущий и предыдущий год, в Коране от лица Аллаха сказано: "О, Мои ангелы, Мои рабы в ночь вернулись, чтобы просить Меня. Вы – Мои свидетели в принятии Мной их дуа (личная мольба мусульманина, обращение к Аллаху. - Прим. ред.) об исполнении их желаний и надежд, что их плохое заменяю по Своей милости на хорошее, что их хорошему Я даю все, что просят, и то, что Я их долги беру на Себя".Как провести праздникХадж является обязательным для каждого мусульманина и его необходимо совершить хотя бы один раз в жизни, но большинство верующих встретят день Арафа не у подножия горы, а дома. Всю работу важно закончить в первой половине дня, а вторую посвятить молитве. Именно в этот особенный день, по преданию, все совершенные грехи и благие дела могут многократно увеличиться, поэтому важно быть осторожным. Молиться нужно не только за себя, но и о родных и друзьях, полезно будет помочь страждущему, подать милостыню нищему, попросить прощения у всех, кого обидел.Что нельзя делатьНельзя заниматься любой работой во второй половине дня, совершать плохие поступки, сквернословить, завидовать, ругаться. Лучше этот день провести с чистой совестью и признать свои ошибки.Также не дозволяется вкушать запрещенную (харам) пищу. Но если другой нет, то в небольших количествах есть ее можно. При этом следует просить у Аллаха прощения за свой поступок.Нужно ли держать постСчитается, что в день Арафа нужно держать пост и принимать пищу только в темное время суток (после заката солнца и до восхода). Еда строго должна соответствовать нормам ислама (быть халяльной). Мусульмане верят, что за пост во время дня Арафа "записываются бесчисленные награды и прощаются грехи". В Коране сказано: “Грехи того, кто будет поститься в этот день, смоются за предыдущий и последующий годы”. Освобождаются от голодания только паломники, которым нужно беречь силы для молитвы и завершения хаджа, и больные.

https://ria.ru/20230615/khadzh-1800471339.html

https://ria.ru/20240531/eko-1949581866.html

https://ria.ru/20240610/kurban-bayram-1800665351.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

религия, саудовская аравия