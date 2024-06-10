https://ria.ru/20240610/chekhiya-1951963650.html

Президент Чехии заявил о росте поддержки экстремистов в Европе

Президент Чехии заявил о росте поддержки экстремистов в Европе - РИА Новости, 10.06.2024

Президент Чехии заявил о росте поддержки экстремистов в Европе

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в Европе растет поддержка экстремистов, и призвал отреагировать на этот процесс, задумавшись о его причинах, передает... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:04

2024-06-10T15:04

2024-06-10T15:04

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европа

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европарламент

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ПРАГА, 10 июн - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил, что в Европе растет поддержка экстремистов, и призвал отреагировать на этот процесс, задумавшись о его причинах, передает агентство ЧТК. "Рост поддержки экстремистов в Европе нельзя игнорировать, необходимо услышать эти голоса и задуматься, почему этот процесс происходит, говорится в заявлении президента Петра Павела для ЧТК по результатам выборов в Европарламент. В то же время он верит, что базовые ценности ЕС в вопросах безопасности и демократии после выборов не изменятся", - отмечается в публикации агентства. Павел также поздравил избранных депутатов Европарламента и поблагодарил избирателей за высокую явку. "Участие избирателей в голосовании достигло 36%, что стало самым высоким показателем с момента нашего вступления в ЕС (в 2004 году - ред.). Но мы всё еще находимся в нижней части (списка стран ЕС - ред.) по числу участвующих в голосовании", - добавил он. На предыдущих выборах в ЕП в 2019 году явка избирателей в Чехии составила 28,72%. Нынешние выборы в ЕП в Чехии выиграло оппозиционное парламентское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которое получило поддержку 26,14% избирателей и семь мест в ЕП, это на одно место больше, чем в 2019 году. Второе место заняла коалиция либеральных правящих сил SPOLU ("Вместе"). Коалиция получила 22,27% голосов и шесть мест в ЕП, что на два места меньше, чем пять лет назад. Большой неожиданностью для всех стал успех внепарламентских оппозиционных сил - коалиции "Присяга" и "Автомобилисты", которая получила 10,26% голосов и два мандата ЕП, а также левоориентированного движения "Хватит!", у которого 9,56% голосов и два мандата ЕП. Потерю немалого числа голосов избирателей и трех мандатов ЕП правящими силами местные обозреватели считают своего рода предупредительным звонком для правительства, растерявшего за два с половиной года пребывания у власти значительную часть былой популярности.

https://ria.ru/20240401/plan-1936967938.html

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

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в мире, чехия, европа, петр павел, евросоюз, европарламент