https://ria.ru/20240610/chekhiya-1951842485.html

Оппозиция победила на выборах в Европарламент в Чехии

Оппозиция победила на выборах в Европарламент в Чехии - РИА Новости, 10.06.2024

Оппозиция победила на выборах в Европарламент в Чехии

Победителем выборов в Европарламент в Чехии стало оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которое получило 26,1% голосов... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T01:14

2024-06-10T01:14

2024-06-10T10:49

в мире

чехия

европарламент

выборы в европарламент — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951886959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10860af318ae42736c973c75735acd4b.jpg

ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. Победителем выборов в Европарламент в Чехии стало оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которое получило 26,1% голосов избирателей и претендует на 7 мест в ЕП, в голосовании приняли участие 36,4% граждан, что почти на 8% больше, чем 5 лет назад, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на данные Чешского статуправления (ЧСУ). "Предвыборные прогнозы сбылись – на выборах в ЕП победило оппозиционное движение ANO – 26,1% и, видимо, сохранит свои 7 евромандатов. Второе место заняла коалиция правящих либеральных партий SPOLU ("Вместе") – 22,2% и 6 мест в ЕП, что на 2 меньше, чем прежде. Третье место неожиданно заняла образованная лишь несколько месяцев назад коалиция "Присяга" и Мотористы" - 10,2% и 2 мандата. Всего в состав ЕП попали представители 7 партий, движений и коалиций", - отмечается в сообщении."Это выражение отношения (граждан) к правительству", - заявил лидер выигравшего выборы движения ANO и экс-премьер Андрей Бабиш, комментируя результаты. В свою очередь, возглавляющий коалицию SPOLU премьер Петр Фиала сказал, что он с коллегами от результатов голосования "и не в восторге, и не в разочаровании", несмотря на то, что его движение потеряло 2 мандата в ЕП.В предварительных дебатах о выдвижении на пост еврокомиссара представителя от Чехии как о подходящем кандидате говорилось о нынешнем главе минпромторга Йозефе Сикеле, который заработал немалый европейский авторитет во время председательства Чехии в Евросовете во второй половине 2022 года. Однако далеко не все лидеры правящих партий согласны с этим, и дискуссия о еврокомиссаре, по данным Чешского ТВ, продолжится.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951842340.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, чехия, европарламент, выборы в европарламент — 2024