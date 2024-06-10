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Оппозиция победила на выборах в Европарламент в Чехии - РИА Новости, 10.06.2024
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01:14 10.06.2024 (обновлено: 10:49 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/chekhiya-1951842485.html
Оппозиция победила на выборах в Европарламент в Чехии
Оппозиция победила на выборах в Европарламент в Чехии - РИА Новости, 10.06.2024
Оппозиция победила на выборах в Европарламент в Чехии
Победителем выборов в Европарламент в Чехии стало оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которое получило 26,1% голосов... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T01:14
2024-06-10T10:49
в мире
чехия
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. Победителем выборов в Европарламент в Чехии стало оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которое получило 26,1% голосов избирателей и претендует на 7 мест в ЕП, в голосовании приняли участие 36,4% граждан, что почти на 8% больше, чем 5 лет назад, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на данные Чешского статуправления (ЧСУ). "Предвыборные прогнозы сбылись – на выборах в ЕП победило оппозиционное движение ANO – 26,1% и, видимо, сохранит свои 7 евромандатов. Второе место заняла коалиция правящих либеральных партий SPOLU ("Вместе") – 22,2% и 6 мест в ЕП, что на 2 меньше, чем прежде. Третье место неожиданно заняла образованная лишь несколько месяцев назад коалиция "Присяга" и Мотористы" - 10,2% и 2 мандата. Всего в состав ЕП попали представители 7 партий, движений и коалиций", - отмечается в сообщении."Это выражение отношения (граждан) к правительству", - заявил лидер выигравшего выборы движения ANO и экс-премьер Андрей Бабиш, комментируя результаты. В свою очередь, возглавляющий коалицию SPOLU премьер Петр Фиала сказал, что он с коллегами от результатов голосования "и не в восторге, и не в разочаровании", несмотря на то, что его движение потеряло 2 мандата в ЕП.В предварительных дебатах о выдвижении на пост еврокомиссара представителя от Чехии как о подходящем кандидате говорилось о нынешнем главе минпромторга Йозефе Сикеле, который заработал немалый европейский авторитет во время председательства Чехии в Евросовете во второй половине 2022 года. Однако далеко не все лидеры правящих партий согласны с этим, и дискуссия о еврокомиссаре, по данным Чешского ТВ, продолжится.
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в мире, чехия, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Чехия, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Оппозиция победила на выборах в Европарламент в Чехии

Оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" выиграло выборы в ЕП в Чехии

© AFP 2024 / MICHAL CIZEKБывший премьер-министр Чехии и председатель движения АНО Андрей Бабиш беседует со СМИ во время выборов в Европейский парламент недалеко от Праги
Бывший премьер-министр Чехии и председатель движения АНО Андрей Бабиш беседует со СМИ во время выборов в Европейский парламент недалеко от Праги - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / MICHAL CIZEK
Бывший премьер-министр Чехии и председатель движения АНО Андрей Бабиш беседует со СМИ во время выборов в Европейский парламент недалеко от Праги
Читать ria.ru в
ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. Победителем выборов в Европарламент в Чехии стало оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которое получило 26,1% голосов избирателей и претендует на 7 мест в ЕП, в голосовании приняли участие 36,4% граждан, что почти на 8% больше, чем 5 лет назад, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на данные Чешского статуправления (ЧСУ).
"Предвыборные прогнозы сбылись – на выборах в ЕП победило оппозиционное движение ANO – 26,1% и, видимо, сохранит свои 7 евромандатов. Второе место заняла коалиция правящих либеральных партий SPOLU ("Вместе") – 22,2% и 6 мест в ЕП, что на 2 меньше, чем прежде. Третье место неожиданно заняла образованная лишь несколько месяцев назад коалиция "Присяга" и Мотористы" - 10,2% и 2 мандата. Всего в состав ЕП попали представители 7 партий, движений и коалиций", - отмечается в сообщении.
"Это выражение отношения (граждан) к правительству", - заявил лидер выигравшего выборы движения ANO и экс-премьер Андрей Бабиш, комментируя результаты. В свою очередь, возглавляющий коалицию SPOLU премьер Петр Фиала сказал, что он с коллегами от результатов голосования "и не в восторге, и не в разочаровании", несмотря на то, что его движение потеряло 2 мандата в ЕП.
В предварительных дебатах о выдвижении на пост еврокомиссара представителя от Чехии как о подходящем кандидате говорилось о нынешнем главе минпромторга Йозефе Сикеле, который заработал немалый европейский авторитет во время председательства Чехии в Евросовете во второй половине 2022 года. Однако далеко не все лидеры правящих партий согласны с этим, и дискуссия о еврокомиссаре, по данным Чешского ТВ, продолжится.
Ведущий кандидат в члены Европейской комиссии, нынешний президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позирует во время мероприятия в штаб-квартире Европейской народной партии в Брюсселе. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Фон дер Ляйен заявила, что уверена в переизбрании на пост главы ЕК
01:12
 
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