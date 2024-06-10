https://ria.ru/20240610/byudzhet-1951891483.html

Дефицит бюджета России в январе-мае составил 0,5 процента от ВВП

Дефицит бюджета России в январе-мае составил 0,5 процента от ВВП - РИА Новости, 10.06.2024

Дефицит бюджета России в январе-мае составил 0,5 процента от ВВП

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае текущего года составил 983 миллиарда рублей, или 0,5% от ВВП, по сравнению с более чем 3 триллионами рублей, или... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:07

2024-06-10T11:07

2024-06-10T11:07

экономика

цены на нефть

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае текущего года составил 983 миллиарда рублей, или 0,5% от ВВП, по сравнению с более чем 3 триллионами рублей, или 1,8% от ВВП, за тот же период прошлого года, благодаря опережающим темпам роста ненефтегазовых доходов, при этом Минфин РФ видит основания для продолжения этой динамики и заложил это в поправках к закону о бюджете на текущий год, говорится в материалах министерства. "По итогам января-мая 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 983 миллиарда рублей, что на 2 триллиона рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", – отмечает министерство. Доходы федерального бюджета, по предварительной оценке, министерства, в январе-мае составил 14,289 триллиона рублей, что на 45,5% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. "При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета (+34% г/г), так и бюджетной системы в целом (+28% г/г) – наблюдается устойчивая положительная динамика", – отмечает Минфин. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9,338 триллиона и увеличились на 34,1% к аналогичному периоду прошлого года. "Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-мая выросли на 19,1%, и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. С учетом пересмотра в сторону повышения прогноза экономической активности и фактической траектории поступления крупнейших налогов в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено соответствующее увеличение ненефтегазовых доходов", - говорится в материалах. Нефтегазовые доходы составили 4,951 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 73,5%, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. "При этом с учетом изменения прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено некоторое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов (направляемых по итогам года в ФНБ) в 2024 году", - отмечает министерство. Объем расходов федерального бюджета по итогам января-мая составил 15,272 триллиона рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 18,9%.

https://ria.ru/20240610/rosselkhozbank-1951855574.html

https://ria.ru/20240610/rospatent-1951856771.html

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экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии)