https://ria.ru/20240610/buddiyskie-1951530079.html

Академик рассказал, чего можно достичь с помощью буддийских практик

Академик рассказал, чего можно достичь с помощью буддийских практик - РИА Новости, 10.06.2024

Академик рассказал, чего можно достичь с помощью буддийских практик

Систематические буддийские практики позволяют достигать особых состояний сознания, а исследования монахов в медитации и в состоянии "тукдам" - так называемой... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T07:10

2024-06-10T07:10

2024-06-10T13:54

религия

индия

непал

дели

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

религия

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Систематические буддийские практики позволяют достигать особых состояний сознания, а исследования монахов в медитации и в состоянии "тукдам" - так называемой "посмертной медитации" – многообещающая тема, рассказал в интервью РИА Новости директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин.Диалог крупнейших российских специалистов в области изучения мозга и сознания с буддийскими учеными начался в 2017 году, когда в Дели была проведена конференция "Природа сознания". Делегация российских ученых во главе с академиком Анохиным провела серию дискуссий с Далай-ламой XIV, буддийскими учеными и монахами. Вторая конференция "Понимание мира" состоялась в 2018 году в Дхарамсале на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. Одним из ее итогов стал запуск проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях в Индии, который с 2019 года осуществляется под руководством академика РАН Святослава Медведева. С 2022 года исследования также проводятся в монастырях Непала. Как рассказал РИА Новости ведущий участник проекта, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан, российские ученые – первые изучают именно глубокие тантрические практики в буддийских монастырях."Это очень многообещающая тема научных исследований. Я считаю, что путем систематических буддийских практик и тренировок действительно достигаются особые состояния сознания, что это реальность", - сказал РИА Новости академик Анохин, отвечая на вопрос о перспективах исследований академиком Медведевым измененных состояний сознания и случаев тукдам.Тукдам (тиб. "тук" — сознание, "дам" — самадхи, медитативное состояние) – состояния, когда после остановки сердцебиения и кровообращения тело практика не разлагается в течение нескольких дней или недель. Сами буддисты объясняют этот феномен сохранением тончайшего уровня сознания (ума ясного света), который не дает умирающему телу практика разлагаться, пока пребывает в нем, при этом все грубые уровни сознания, включая концептуальное мышление и сенсорное восприятие, перестают действовать. Азатем, согласно буддийскому учению, это тончайшее сознание переходит в новое тело (происходит реинкарнация – перерождение).Однако ученые не могут полагаться на веру. По словам академика Анохина, достигаемые путем медитаций измененные состояния сознания необходимо понять и объяснить с научной точки зрения. "Вопрос в том, что это за реальность, как ее объяснить. Так, как ее объяснили две с половиной тысячи лет назад, когда не было никакой науки в нашем современном понимании? Или это, может быть, что-то совсем другое? Может быть, когда мы растворяемся в этом состоянии, мы достигаем не самого высокого уровня, а наоборот, самого базисного, животного? Оно может быть очень положительно и важно, но в этом состоянии мы как бы теряем свою личность, чтобы опуститься на самые ранние этапы эволюции сознания", - предположил Анохин.Отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия современной науки с буддистами, он также отметил, что эволюция западной цивилизации была сфокусирована на отношениях человека с внешним миром, его познании и покорении, а буддизм занимался исследованиями внутреннего мира. "Буддизм имеет две с половиной тысячи лет концентрации на внутреннем мире человека - вопросах чувств, ощущений, эмоций, счастья и страданий", - констатировал собеседник агентства. Кроме того, добавил он, у буддистов есть "твердое убеждение, что мир животных обладает сознанием в таком его фундаментальном понимании как субъективные переживания"."Первый вопрос, который при этом возникает: если буддизм так глубоко знает мир сознания, то, наверное, должны быть какие-то основания, почему он так считает. Можем ли мы что-то извлечь из буддийского опыта? Сама по себе вера буддистов, даже на протяжении тысяч лет, в то, что все животные обладают сознанием, а растения нет, - для ученых не может служить достаточной опорой. Нужны фактические основания, почва для исследований. Мы пытаемся их найти. Второй вопрос касается этики. Буддийская цивилизация выросла и живет не просто с пониманием, что у животных есть сознание, но и с соответствующим этическим отношением к миру животных как к миру обладающих сознанием существ. А западной цивилизации такую этическую практику еще предстоит выработать. И третий аспект. Это действительно контакт двух культур, которые смотрят на мир по-разному и могут начать движения навстречу друг другу", - подчеркнул Анохин.Он считает важным для современной науки изучение сознания животных и выступил научным организатором уже двух крупных международных научных конференций, посвященных этой теме. Первая конференция "Сознание животных" с участием Далай-ламы прошла в Дхарамсале в мае 2023 года. А в мае текущего года вместе с московским Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" Анохин собрал в столице Непала Катманду уже Второй международный форум “Как изучать и понимать сознание не у людей” с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира.Читайте полный текст интервью Константина Анохина >>

https://ria.ru/20230708/dalay-lama-1882952533.html

https://ria.ru/20230906/dalay-lama-1894550655.html

https://ria.ru/20231231/schaste-1919284908.html

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

индия, непал, дели, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), религия