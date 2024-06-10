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В Британии объявлено начало восстания. Казнить короля пока не планируют - РИА Новости, 10.06.2024
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08:00 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/britaniya-1951766654.html
В Британии объявлено начало восстания. Казнить короля пока не планируют
В Британии объявлено начало восстания. Казнить короля пока не планируют - РИА Новости, 10.06.2024
В Британии объявлено начало восстания. Казнить короля пока не планируют
"Восстание только начинается" — такой фразой сопроводил свое интервью газете Sunday Express лидер партии Reform UK ("Реформировать Соединенное Королевство")... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:00
2024-06-10T08:00
аналитика
украина
найджел фарадж
риши сунак
кир стармер
консервативная партия великобритании
лейбористская партия великобритании
великобритания
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"Восстание только начинается" — такой фразой сопроводил свое интервью газете Sunday Express лидер партии Reform UK ("Реформировать Соединенное Королевство") Найджел Фарадж, ставший главной сенсацией нынешней предвыборной кампании в Британии. Он объявил, что выборы уже закончены, хотя само голосование состоится 4 июля. "Единственный вопрос для избирателей отныне: кто будет оппозицией?" — объяснил Фарадж.В общем-то, так оно и есть. Уже в момент, когда Риши Сунак под проливным дождем объявлял о дате голосования, было понятно, что консерваторов ждет сокрушительное поражение. Но многие сторонники тори тешили себя иллюзиями по поводу каких-то тайных заготовок стратегов партии. Они ожидали, что Сунак может переломить ситуацию в ходе дебатов с лидером лейбористов Киром Стармером. Они надеялись, что закулисные дирижеры партии наверняка заготовили неожиданные ходы. Они всерьез полагали, что Сунак запугает избирателей Россией и докажет всем, что лейбористы не готовы к "войне против Путина".Все эти мечты развеяны на минувшей неделе. Дебаты между Сунаком и Стармером прошли дежурно и не принесли никому явной победы — опрос фирмы YouGov показал результат 51 процент на 49 в пользу премьера. Стратеги партии признались, что были против назначения выборов на июль, чем выявили отрыв команды Сунака от партийного предвыборного штаба. Кампания Страха перед Россией оказалась совершенно неэффективной и неинтересной публике — и теперь слышны жалобы, что с началом предвыборной агитации Украина полностью исчезла с первых полос британской прессы и из повестки политических партий.Иллюзорные надежды консерваторов окончательно развеялись в минувший четверг, когда премьер страны просто сбежал с торжественной церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии. Собрались почти все западные лидеры — от Британии присутствовали король, глава МИД, тот же лидер оппозиции Стармер. А Сунак отметился в начале и поехал обратно в Лондон, чтобы дать дежурное предвыборное интервью телеканалу ITV, которое, по признанию самого канала, можно было сдвинуть на любое время.То, что началось в Британии после такого необъяснимого бегства, словами описать сложно. На Сунака обрушились буквально все, но больше всех — представители его базового электората. Именно консервативные журналисты и комментаторы подвергли премьера уничижительной критике, не жалея резких выражений. Вот только заголовок статьи Daily Mail за авторством Эндрю Нила, ветерана консервативной прессы и тележурналистики: "Риши Сунак подставил наших ветеранов. Он подставил короля. Он подставил страну. Это смертельно — и будет преследовать его до его последних дней в политике". То есть после такого в успех ныне правящей партии не верят даже самые заядлые ее сторонники, а козлом отпущения за грядущий разгром уже заранее объявлен Сунак.И уж тем более громом среди и без того неясного неба для партии тори стало неожиданное решение Найджела Фараджа — "отца Brexit" — в последний момент вступить в предвыборную гонку. После выхода Британии из Евросоюза, за что Фарадж сражался всю свою сознательную карьеру, тот откровенно наслаждался жизнью, став звездой телевидения, выступая в реалити-шоу на выживание, раздавая автографы в пабах. И перед этими выборами он не раз заявлял, что не собирается в них участвовать, чтобы сосредоточиться на главном — на кампании своего закадычного друга Дональда Трампа в США.И вдруг Фарадж заявился в качестве кандидата в округе Клэктон (Юго-Восточная Англия) — единственном округе, который голосовал за сторонника партии Фараджа несколько лет назад. Судя еще по январским предварительным опросам, даже будучи более чем гипотетическим кандидатом, идеолог Brexit выигрывал выборы в этом округе у действующего депутата от тори. Социологи полагают, что сейчас этот отрыв должен быть больше. И самое страшное для Сунака: сразу после объявления Фараджа о возвращении в политику рейтинги Reform UK сразу пошли в гору и в первый же день после этого почти достигли показателей тори, грозя оттеснить тех вообще на позорное третье место. Разрыв между ними составил всего два процента — и это еще до позора Сунака в Нормандии.Именно потому Фарадж теперь и представляет себя реальной оппозицией будущей власти лейбористов. То есть имя премьера страны уже ни у кого не вызывает сомнений: им будет Кир Стармер. Главная интрига теперь — кто возглавит оппозицию. Потенциальным лидером Консервативной партии после неизбежной отставки Сунака считалась депутат парламента Пенни Мордонт. Именно ей было доверено проведение теледебатов в минувшую пятницу от имени партии, в ходе которых она схлестнулась с заместительницей Стармера. Фарадж, участвовавший в дискуссии, большую часть времени откровенно хихикал над обеими соперницами, но в итоге, судя по опросам, именно он выиграл эти дебаты, получив 61 процент одобрения консервативной публики (Мордонт признало победительницей лишь 15 процентов аудитории).Такая популярность Фараджа среди консерваторов вызывает слухи о его планах триумфального шествия на пост лидера тори после выборов. Газета The Sunday Times наглядно обрисовала намерения идеолога Brexit по поводу взятия под контроль главной оппозиционной партии страны. Это Фарадж и называет "новой революцией". В отличие от классической Английской революции, планов казнить короля (по иронии судьбы — тоже Карла) ни у кого пока нет. Но ведь и в XVII веке никто этого не планировал, когда революция была на начальном этапе. И, как обещает сам Фарадж, "восстание только начинается".
https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html
https://ria.ru/20240506/britaniya-1943996540.html
https://ria.ru/20240528/sunak-1949000932.html
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аналитика, украина, найджел фарадж, риши сунак, кир стармер, консервативная партия великобритании, лейбористская партия великобритании, великобритания
Аналитика, Украина, Найджел Фарадж, Риши Сунак, Кир Стармер, Консервативная партия Великобритании, Лейбористская партия Великобритании, Великобритания

В Британии объявлено начало восстания. Казнить короля пока не планируют

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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"Восстание только начинается" — такой фразой сопроводил свое интервью газете Sunday Express лидер партии Reform UK ("Реформировать Соединенное Королевство") Найджел Фарадж, ставший главной сенсацией нынешней предвыборной кампании в Британии. Он объявил, что выборы уже закончены, хотя само голосование состоится 4 июля. "Единственный вопрос для избирателей отныне: кто будет оппозицией?" — объяснил Фарадж.
В общем-то, так оно и есть. Уже в момент, когда Риши Сунак под проливным дождем объявлял о дате голосования, было понятно, что консерваторов ждет сокрушительное поражение. Но многие сторонники тори тешили себя иллюзиями по поводу каких-то тайных заготовок стратегов партии. Они ожидали, что Сунак может переломить ситуацию в ходе дебатов с лидером лейбористов Киром Стармером. Они надеялись, что закулисные дирижеры партии наверняка заготовили неожиданные ходы. Они всерьез полагали, что Сунак запугает избирателей Россией и докажет всем, что лейбористы не готовы к "войне против Путина".
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Все эти мечты развеяны на минувшей неделе. Дебаты между Сунаком и Стармером прошли дежурно и не принесли никому явной победы — опрос фирмы YouGov показал результат 51 процент на 49 в пользу премьера. Стратеги партии признались, что были против назначения выборов на июль, чем выявили отрыв команды Сунака от партийного предвыборного штаба. Кампания Страха перед Россией оказалась совершенно неэффективной и неинтересной публике — и теперь слышны жалобы, что с началом предвыборной агитации Украина полностью исчезла с первых полос британской прессы и из повестки политических партий.
Иллюзорные надежды консерваторов окончательно развеялись в минувший четверг, когда премьер страны просто сбежал с торжественной церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии. Собрались почти все западные лидеры — от Британии присутствовали король, глава МИД, тот же лидер оппозиции Стармер. А Сунак отметился в начале и поехал обратно в Лондон, чтобы дать дежурное предвыборное интервью телеканалу ITV, которое, по признанию самого канала, можно было сдвинуть на любое время.
То, что началось в Британии после такого необъяснимого бегства, словами описать сложно. На Сунака обрушились буквально все, но больше всех — представители его базового электората. Именно консервативные журналисты и комментаторы подвергли премьера уничижительной критике, не жалея резких выражений. Вот только заголовок статьи Daily Mail за авторством Эндрю Нила, ветерана консервативной прессы и тележурналистики: "Риши Сунак подставил наших ветеранов. Он подставил короля. Он подставил страну. Это смертельно — и будет преследовать его до его последних дней в политике". То есть после такого в успех ныне правящей партии не верят даже самые заядлые ее сторонники, а козлом отпущения за грядущий разгром уже заранее объявлен Сунак.
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И уж тем более громом среди и без того неясного неба для партии тори стало неожиданное решение Найджела Фараджа — "отца Brexit" — в последний момент вступить в предвыборную гонку. После выхода Британии из Евросоюза, за что Фарадж сражался всю свою сознательную карьеру, тот откровенно наслаждался жизнью, став звездой телевидения, выступая в реалити-шоу на выживание, раздавая автографы в пабах. И перед этими выборами он не раз заявлял, что не собирается в них участвовать, чтобы сосредоточиться на главном — на кампании своего закадычного друга Дональда Трампа в США.
И вдруг Фарадж заявился в качестве кандидата в округе Клэктон (Юго-Восточная Англия) — единственном округе, который голосовал за сторонника партии Фараджа несколько лет назад. Судя еще по январским предварительным опросам, даже будучи более чем гипотетическим кандидатом, идеолог Brexit выигрывал выборы в этом округе у действующего депутата от тори. Социологи полагают, что сейчас этот отрыв должен быть больше. И самое страшное для Сунака: сразу после объявления Фараджа о возвращении в политику рейтинги Reform UK сразу пошли в гору и в первый же день после этого почти достигли показателей тори, грозя оттеснить тех вообще на позорное третье место. Разрыв между ними составил всего два процента — и это еще до позора Сунака в Нормандии.
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Именно потому Фарадж теперь и представляет себя реальной оппозицией будущей власти лейбористов. То есть имя премьера страны уже ни у кого не вызывает сомнений: им будет Кир Стармер. Главная интрига теперь — кто возглавит оппозицию. Потенциальным лидером Консервативной партии после неизбежной отставки Сунака считалась депутат парламента Пенни Мордонт. Именно ей было доверено проведение теледебатов в минувшую пятницу от имени партии, в ходе которых она схлестнулась с заместительницей Стармера. Фарадж, участвовавший в дискуссии, большую часть времени откровенно хихикал над обеими соперницами, но в итоге, судя по опросам, именно он выиграл эти дебаты, получив 61 процент одобрения консервативной публики (Мордонт признало победительницей лишь 15 процентов аудитории).
Такая популярность Фараджа среди консерваторов вызывает слухи о его планах триумфального шествия на пост лидера тори после выборов. Газета The Sunday Times наглядно обрисовала намерения идеолога Brexit по поводу взятия под контроль главной оппозиционной партии страны. Это Фарадж и называет "новой революцией". В отличие от классической Английской революции, планов казнить короля (по иронии судьбы — тоже Карла) ни у кого пока нет. Но ведь и в XVII веке никто этого не планировал, когда революция была на начальном этапе. И, как обещает сам Фарадж, "восстание только начинается".
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АналитикаУкраинаНайджел ФараджРиши СунакКир СтармерКонсервативная партия ВеликобританииЛейбористская партия ВеликобританииВеликобритания
 
 
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