https://ria.ru/20240610/briks-1952062048.html
Главы МИД БРИКС выразили поддержку председательству России
Главы МИД БРИКС выразили поддержку председательству России - РИА Новости, 10.06.2024
Главы МИД БРИКС выразили поддержку председательству России
Главы МИД стран БРИКС выразили полную поддержку председательству России в объединении, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:00
2024-06-10T21:00
2024-06-10T21:00
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС выразили полную поддержку председательству России в объединении, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД. "Министры выразили полную поддержку председательству Российской Федерации в БРИКС в 2024 году по теме "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Они выразили готовность работать вместе для обеспечения успеха XVI саммита БРИКС", - говорится в заявлении. Отмечается, что следующая встреча министров иностранных дел БРИКС состоится в рамках ГА ООН и будет организована Бразилией в качестве нового председателя объединения в 2025 году.
https://ria.ru/20240610/briks-1952060613.html
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в мире, россия, нижний новгород, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Нижний Новгород, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Главы МИД БРИКС выразили поддержку председательству России
Главы МИД БРИКС выразили полную поддержку председательству России в объединении