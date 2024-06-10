Главы МИД БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20
Главы МИД БРИКС одобрили три приоритета Бразилии в качестве председателя G20
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Совместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20 и выразили надежду на успешное проведение 19-го саммита G20 под председательством этой страны, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД.
Отмечается, что министры подтвердили, что последовательное председательство Индии, Бразилии и Южной Африки в G20 в 2023-2025 годах закладывает прочную основу для устранения неравенства, дисбалансов и недостатков в мировой экономике, выразили поддержку преемственности и сотрудничеству в рамках их председательства в G20 и пожелали им успехов в их начинаниях.
"В этой связи они одобрили три приоритета Бразилии в качестве председателя G20: борьба с голодом, бедностью и неравенством; устойчивое развитие в трех его измерениях; и реформа глобального управления, и выразили надежду на успешное проведение 19-го саммита G20 под председательством Бразилии. Они подтвердили свою готовность координировать позиции по повестке дня G20", - говорится в заявлении.
Главы МИД стран БРИКС также подтвердили важную роль G20 как ведущего форума для международного экономического сотрудничества, объединяющего как развитые, так и развивающиеся страны на равноправной и взаимовыгодной основе, где ведущие экономики совместно ищут решения глобальных проблем для достижения универсально выгодного и инклюзивного глобального экономического роста.
"Они выразили твердое мнение о том, что G20 должна продолжать продуктивно функционировать, сосредоточившись на достижении конкретных результатов и принятии решений консенсусом. Они подтвердили свою приверженность сбалансированному подходу, продолжая расширять и еще больше повышать инклюзивность процесса G20 путем эффективной интеграции мнений стран Глобального Юга в повестку дня G20. Они приветствовали и поддержали включение Африканского союза в число членов G20 на саммите G20 в Нью-Дели", - отмечается в заявлении.