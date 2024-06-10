https://ria.ru/20240610/briks-1952060613.html

Главы МИД БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20

Главы МИД БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20 - РИА Новости, 10.06.2024

Главы МИД БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20

Главы МИД стран БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20 и выразили надежду на успешное проведение 19-го саммита G20 под председательством РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:58

2024-06-10T20:58

2024-06-10T20:58

в мире

бразилия

нижний новгород

большая двадцатка

брикс

африканский союз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20 и выразили надежду на успешное проведение 19-го саммита G20 под председательством этой страны, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД. Отмечается, что министры подтвердили, что последовательное председательство Индии, Бразилии и Южной Африки в G20 в 2023-2025 годах закладывает прочную основу для устранения неравенства, дисбалансов и недостатков в мировой экономике, выразили поддержку преемственности и сотрудничеству в рамках их председательства в G20 и пожелали им успехов в их начинаниях. "В этой связи они одобрили три приоритета Бразилии в качестве председателя G20: борьба с голодом, бедностью и неравенством; устойчивое развитие в трех его измерениях; и реформа глобального управления, и выразили надежду на успешное проведение 19-го саммита G20 под председательством Бразилии. Они подтвердили свою готовность координировать позиции по повестке дня G20", - говорится в заявлении. Главы МИД стран БРИКС также подтвердили важную роль G20 как ведущего форума для международного экономического сотрудничества, объединяющего как развитые, так и развивающиеся страны на равноправной и взаимовыгодной основе, где ведущие экономики совместно ищут решения глобальных проблем для достижения универсально выгодного и инклюзивного глобального экономического роста. "Они выразили твердое мнение о том, что G20 должна продолжать продуктивно функционировать, сосредоточившись на достижении конкретных результатов и принятии решений консенсусом. Они подтвердили свою приверженность сбалансированному подходу, продолжая расширять и еще больше повышать инклюзивность процесса G20 путем эффективной интеграции мнений стран Глобального Юга в повестку дня G20. Они приветствовали и поддержали включение Африканского союза в число членов G20 на саммите G20 в Нью-Дели", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html

https://ria.ru/20240610/reforma-1952059430.html

бразилия

нижний новгород

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в мире, бразилия, нижний новгород, большая двадцатка, брикс, африканский союз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)