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Главы МИД БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20 - РИА Новости, 10.06.2024
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20:58 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/briks-1952060613.html
Главы МИД БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20
Главы МИД БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20 - РИА Новости, 10.06.2024
Главы МИД БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20
Главы МИД стран БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20 и выразили надежду на успешное проведение 19-го саммита G20 под председательством РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:58
2024-06-10T20:58
в мире
бразилия
нижний новгород
большая двадцатка
брикс
африканский союз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20 и выразили надежду на успешное проведение 19-го саммита G20 под председательством этой страны, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД. Отмечается, что министры подтвердили, что последовательное председательство Индии, Бразилии и Южной Африки в G20 в 2023-2025 годах закладывает прочную основу для устранения неравенства, дисбалансов и недостатков в мировой экономике, выразили поддержку преемственности и сотрудничеству в рамках их председательства в G20 и пожелали им успехов в их начинаниях. "В этой связи они одобрили три приоритета Бразилии в качестве председателя G20: борьба с голодом, бедностью и неравенством; устойчивое развитие в трех его измерениях; и реформа глобального управления, и выразили надежду на успешное проведение 19-го саммита G20 под председательством Бразилии. Они подтвердили свою готовность координировать позиции по повестке дня G20", - говорится в заявлении. Главы МИД стран БРИКС также подтвердили важную роль G20 как ведущего форума для международного экономического сотрудничества, объединяющего как развитые, так и развивающиеся страны на равноправной и взаимовыгодной основе, где ведущие экономики совместно ищут решения глобальных проблем для достижения универсально выгодного и инклюзивного глобального экономического роста. "Они выразили твердое мнение о том, что G20 должна продолжать продуктивно функционировать, сосредоточившись на достижении конкретных результатов и принятии решений консенсусом. Они подтвердили свою приверженность сбалансированному подходу, продолжая расширять и еще больше повышать инклюзивность процесса G20 путем эффективной интеграции мнений стран Глобального Юга в повестку дня G20. Они приветствовали и поддержали включение Африканского союза в число членов G20 на саммите G20 в Нью-Дели", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html
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в мире, бразилия, нижний новгород, большая двадцатка, брикс, африканский союз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Бразилия, Нижний Новгород, Большая двадцатка, БРИКС, Африканский союз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Главы МИД БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20

Главы МИД БРИКС одобрили три приоритета Бразилии в качестве председателя G20

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Совместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Совместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС одобрили приоритеты Бразилии в качестве председателя G20 и выразили надежду на успешное проведение 19-го саммита G20 под председательством этой страны, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД.
Отмечается, что министры подтвердили, что последовательное председательство Индии, Бразилии и Южной Африки в G20 в 2023-2025 годах закладывает прочную основу для устранения неравенства, дисбалансов и недостатков в мировой экономике, выразили поддержку преемственности и сотрудничеству в рамках их председательства в G20 и пожелали им успехов в их начинаниях.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин
6 июня, 18:35
"В этой связи они одобрили три приоритета Бразилии в качестве председателя G20: борьба с голодом, бедностью и неравенством; устойчивое развитие в трех его измерениях; и реформа глобального управления, и выразили надежду на успешное проведение 19-го саммита G20 под председательством Бразилии. Они подтвердили свою готовность координировать позиции по повестке дня G20", - говорится в заявлении.
Главы МИД стран БРИКС также подтвердили важную роль G20 как ведущего форума для международного экономического сотрудничества, объединяющего как развитые, так и развивающиеся страны на равноправной и взаимовыгодной основе, где ведущие экономики совместно ищут решения глобальных проблем для достижения универсально выгодного и инклюзивного глобального экономического роста.
"Они выразили твердое мнение о том, что G20 должна продолжать продуктивно функционировать, сосредоточившись на достижении конкретных результатов и принятии решений консенсусом. Они подтвердили свою приверженность сбалансированному подходу, продолжая расширять и еще больше повышать инклюзивность процесса G20 путем эффективной интеграции мнений стран Глобального Юга в повестку дня G20. Они приветствовали и поддержали включение Африканского союза в число членов G20 на саммите G20 в Нью-Дели", - отмечается в заявлении.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Главы МИД стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН
Вчера, 20:52
 
В миреБразилияНижний НовгородБольшая двадцаткаБРИКСАфриканский союзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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