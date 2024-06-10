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Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства - РИА Новости, 10.06.2024
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:48
2024-06-10T20:48
2024-06-10T21:01
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. "Они (министры - ред.) подтвердили свою приверженность укреплению структуры стратегического партнерства БРИКС по трем направлениям сотрудничества – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и межчеловеческие обмены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии. В заявлении отмечается, что министры подтвердили свою приверженность духу БРИКС, основанному на взаимном уважении и понимании, равенстве, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсусе.
https://ria.ru/20240610/brics-1952015890.html
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Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства
Главы МИД БРИКС привержены укреплению стратегического партнерства