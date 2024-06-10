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Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства - РИА Новости, 10.06.2024
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20:48 10.06.2024 (обновлено: 21:01 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/briks-1952059037.html
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства - РИА Новости, 10.06.2024
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:48
2024-06-10T21:01
в мире
нижний новгород
россия
сергей лавров
брикс
мид индии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. "Они (министры - ред.) подтвердили свою приверженность укреплению структуры стратегического партнерства БРИКС по трем направлениям сотрудничества – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и межчеловеческие обмены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии. В заявлении отмечается, что министры подтвердили свою приверженность духу БРИКС, основанному на взаимном уважении и понимании, равенстве, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсусе.
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в мире, нижний новгород, россия, сергей лавров, брикс, мид индии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Нижний Новгород, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, МИД Индии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства

Главы МИД БРИКС привержены укреплению стратегического партнерства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024
Совместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Совместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они (министры - ред.) подтвердили свою приверженность укреплению структуры стратегического партнерства БРИКС по трем направлениям сотрудничества – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и межчеловеческие обмены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии.
В заявлении отмечается, что министры подтвердили свою приверженность духу БРИКС, основанному на взаимном уважении и понимании, равенстве, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсусе.
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В миреНижний НовгородРоссияСергей ЛавровБРИКСМИД ИндииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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