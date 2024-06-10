https://ria.ru/20240610/briks-1952059037.html

Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства

Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства - РИА Новости, 10.06.2024

Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению партнерства

Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:48

2024-06-10T20:48

2024-06-10T21:01

в мире

нижний новгород

россия

сергей лавров

брикс

мид индии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951995087_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6c042570376ea61187c5567bf48f51ab.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. "Они (министры - ред.) подтвердили свою приверженность укреплению структуры стратегического партнерства БРИКС по трем направлениям сотрудничества – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и межчеловеческие обмены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии. В заявлении отмечается, что министры подтвердили свою приверженность духу БРИКС, основанному на взаимном уважении и понимании, равенстве, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсусе.

https://ria.ru/20240610/brics-1952015890.html

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нижний новгород, россия, сергей лавров, брикс, мид индии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)