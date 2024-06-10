https://ria.ru/20240610/briks-1952056321.html

Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики

Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики - РИА Новости, 10.06.2024

Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики

Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:29

2024-06-10T20:29

2024-06-10T20:29

технологии

нижний новгород

россия

сергей лавров

брикс

энергетика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951995087_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6c042570376ea61187c5567bf48f51ab.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД. "Министры выразили намерение развивать энергетическое сотрудничество стран БРИКС. Они подчеркнули, что… обеспечение энергетической безопасности является важнейшей основой экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира", - говорится в заявлении. Участники встречи призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок, особенно некоторых полезных ископаемых, материалов и технологий, имеющих решающее значение для энергетического перехода, для обеспечения предсказуемых и стабильных поставок энергии. "Они также призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок для обеспечения всеобщего доступа к недорогим, доступным, надежным, устойчивым и современным источникам энергии. Они также подчеркнули важность повышения энергетической безопасности и стабильности рынка путем укрепления цепочек добавленной стоимости, продвижения открытых, прозрачных и конкурентных рынков и обеспечения защиты критически важной энергетической инфраструктуры", - отмечается в документе. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240401/briks-1937081724.html

https://ria.ru/20240610/brics-1952015890.html

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, нижний новгород, россия, сергей лавров, брикс, энергетика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)