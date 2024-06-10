Рейтинг@Mail.ru
Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/briks-1952056321.html
Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики
Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики - РИА Новости, 10.06.2024
Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики
Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:29
2024-06-10T20:29
технологии
нижний новгород
россия
сергей лавров
брикс
энергетика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951995087_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6c042570376ea61187c5567bf48f51ab.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД. "Министры выразили намерение развивать энергетическое сотрудничество стран БРИКС. Они подчеркнули, что… обеспечение энергетической безопасности является важнейшей основой экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира", - говорится в заявлении. Участники встречи призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок, особенно некоторых полезных ископаемых, материалов и технологий, имеющих решающее значение для энергетического перехода, для обеспечения предсказуемых и стабильных поставок энергии. "Они также призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок для обеспечения всеобщего доступа к недорогим, доступным, надежным, устойчивым и современным источникам энергии. Они также подчеркнули важность повышения энергетической безопасности и стабильности рынка путем укрепления цепочек добавленной стоимости, продвижения открытых, прозрачных и конкурентных рынков и обеспечения защиты критически важной энергетической инфраструктуры", - отмечается в документе. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20240401/briks-1937081724.html
https://ria.ru/20240610/brics-1952015890.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951995087_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_c01ff2e1a160c3e0b06550619c29c93a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, нижний новгород, россия, сергей лавров, брикс, энергетика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Технологии, Нижний Новгород, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, Энергетика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики

Главы МИД стран БРИКС выразили намерение развивать энергетическое сотрудничество

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Совместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Совместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД.
"Министры выразили намерение развивать энергетическое сотрудничество стран БРИКС. Они подчеркнули, что… обеспечение энергетической безопасности является важнейшей основой экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира", - говорится в заявлении.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Эксперт назвал объединение БРИКС мировой энергетической суперсилой
1 апреля, 13:00
Участники встречи призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок, особенно некоторых полезных ископаемых, материалов и технологий, имеющих решающее значение для энергетического перехода, для обеспечения предсказуемых и стабильных поставок энергии.
"Они также призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок для обеспечения всеобщего доступа к недорогим, доступным, надежным, устойчивым и современным источникам энергии. Они также подчеркнули важность повышения энергетической безопасности и стабильности рынка путем укрепления цепочек добавленной стоимости, продвижения открытых, прозрачных и конкурентных рынков и обеспечения защиты критически важной энергетической инфраструктуры", - отмечается в документе.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Китая Ван И на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
МИД Китая призвал превратить БРИКС в многосторонний механизм нового типа
Вчера, 17:22
 
ТехнологииНижний НовгородРоссияСергей ЛавровБРИКСЭнергетикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала