https://ria.ru/20240610/briks-1952056321.html
Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики
Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики - РИА Новости, 10.06.2024
Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики
Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:29
2024-06-10T20:29
2024-06-10T20:29
технологии
нижний новгород
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сергей лавров
брикс
энергетика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД. "Министры выразили намерение развивать энергетическое сотрудничество стран БРИКС. Они подчеркнули, что… обеспечение энергетической безопасности является важнейшей основой экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира", - говорится в заявлении. Участники встречи призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок, особенно некоторых полезных ископаемых, материалов и технологий, имеющих решающее значение для энергетического перехода, для обеспечения предсказуемых и стабильных поставок энергии. "Они также призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок для обеспечения всеобщего доступа к недорогим, доступным, надежным, устойчивым и современным источникам энергии. Они также подчеркнули важность повышения энергетической безопасности и стабильности рынка путем укрепления цепочек добавленной стоимости, продвижения открытых, прозрачных и конкурентных рынков и обеспечения защиты критически важной энергетической инфраструктуры", - отмечается в документе. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20240401/briks-1937081724.html
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технологии, нижний новгород, россия, сергей лавров, брикс, энергетика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Технологии, Нижний Новгород, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, Энергетика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики
Главы МИД стран БРИКС выразили намерение развивать энергетическое сотрудничество
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД.
"Министры выразили намерение развивать энергетическое сотрудничество стран БРИКС. Они подчеркнули, что… обеспечение энергетической безопасности является важнейшей основой экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира", - говорится в заявлении.
Участники встречи призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок, особенно некоторых полезных ископаемых, материалов и технологий, имеющих решающее значение для энергетического перехода, для обеспечения предсказуемых и стабильных поставок энергии.
"Они также призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок для обеспечения всеобщего доступа к недорогим, доступным, надежным, устойчивым и современным источникам энергии. Они также подчеркнули важность повышения энергетической безопасности и стабильности рынка путем укрепления цепочек добавленной стоимости, продвижения открытых, прозрачных и конкурентных рынков и обеспечения защиты критически важной энергетической инфраструктуры", - отмечается в документе.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров
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