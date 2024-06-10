https://ria.ru/20240610/briks-1951953730.html
Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 10.06.2024
Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
Министрам иностранных дел стран БРИКС в первый день двухдневных консультаций предложат обед из пяти блюд. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:28
2024-06-10T14:28
2024-06-10T14:28
брикс
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Министрам иностранных дел стран БРИКС в первый день двухдневных консультаций предложат обед из пяти блюд. Среди холодных закусок гостям предлагают:Салат-бар представлен:На первые блюда министрам предложат на выбор:Горячее блюдо на выбор:На десерт гостям приготовили шоколадный десерт с соленой карамелью. Из напитков - морс из клюквы, вода с огурцом и розмарином, кофе, чай, вода, миндальное молоко.
https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html
https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брикс, политика
Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
Глав МИД БРИКС угостят на обед щучьей икрой, супом из раков и стейком из сома
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Министрам иностранных дел стран БРИКС в первый день двухдневных консультаций предложат обед из пяти блюд.
Среди холодных закусок гостям предлагают:
- щучью икру на креме из сметаны с зеленью и чипсами из бородинского хлеба;
- овощные крудите с сырно-трюфельным соусом;
- паштет из кролика с икрой из черной смородины;
- шот с тропическими фруктами.
- салатом с маринованным лососем;
- креветками со сливочным кремом, черри и чипсами пармезан;
- легким овощным салатом с сельдереем, свежим огурцом, черри и семенем подсолнуха.
На первые блюда министрам предложат на выбор:
- суп из печеных томатов с тартаром из овощей;
- суп из ветлужских раков с кусочками судака и фирменным ярмарочным пирожком.
- печеный баклажан с овощами,
- утиная ножка конфи с кремом из батата и соусом из брусники;
- стейк из сома с картофельным гратеном и соусом биск.
На десерт гостям приготовили шоколадный десерт с соленой карамелью. Из напитков - морс из клюквы, вода с огурцом и розмарином, кофе, чай, вода, миндальное молоко.