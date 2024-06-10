Рейтинг@Mail.ru
Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/briks-1951953730.html
Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 10.06.2024
Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
Министрам иностранных дел стран БРИКС в первый день двухдневных консультаций предложат обед из пяти блюд. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:28
2024-06-10T14:28
брикс
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951884669_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_8b76f9f05f18471610282d3de8c74541.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Министрам иностранных дел стран БРИКС в первый день двухдневных консультаций предложат обед из пяти блюд. Среди холодных закусок гостям предлагают:Салат-бар представлен:На первые блюда министрам предложат на выбор:Горячее блюдо на выбор:На десерт гостям приготовили шоколадный десерт с соленой карамелью. Из напитков - морс из клюквы, вода с огурцом и розмарином, кофе, чай, вода, миндальное молоко.
https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html
https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951884669_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b88f89751a48aa4dcedbaa57b07aec0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, политика
БРИКС, Политика
Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде

Глав МИД БРИКС угостят на обед щучьей икрой, супом из раков и стейком из сома

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПеред совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Перед совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Министрам иностранных дел стран БРИКС в первый день двухдневных консультаций предложат обед из пяти блюд.
Среди холодных закусок гостям предлагают:
  • щучью икру на креме из сметаны с зеленью и чипсами из бородинского хлеба;
  • овощные крудите с сырно-трюфельным соусом;
  • паштет из кролика с икрой из черной смородины;
  • шот с тропическими фруктами.
Салат-бар представлен:
  • салатом с маринованным лососем;
  • креветками со сливочным кремом, черри и чипсами пармезан;
  • легким овощным салатом с сельдереем, свежим огурцом, черри и семенем подсолнуха.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск
25 мая, 15:25
На первые блюда министрам предложат на выбор:
  • суп из печеных томатов с тартаром из овощей;
  • суп из ветлужских раков с кусочками судака и фирменным ярмарочным пирожком.
Горячее блюдо на выбор:
  • печеный баклажан с овощами,
  • утиная ножка конфи с кремом из батата и соусом из брусники;
  • стейк из сома с картофельным гратеном и соусом биск.
На десерт гостям приготовили шоколадный десерт с соленой карамелью. Из напитков - морс из клюквы, вода с огурцом и розмарином, кофе, чай, вода, миндальное молоко.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Секреты кремлевских банкетов. Как дипломатия стола работает на имидж России
16 апреля 2023, 08:00
 
БРИКСПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала