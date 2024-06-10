https://ria.ru/20240610/briks-1951953730.html

Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде

Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 10.06.2024

Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде

Министрам иностранных дел стран БРИКС в первый день двухдневных консультаций предложат обед из пяти блюд. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:28

2024-06-10T14:28

2024-06-10T14:28

брикс

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Министрам иностранных дел стран БРИКС в первый день двухдневных консультаций предложат обед из пяти блюд. Среди холодных закусок гостям предлагают:Салат-бар представлен:На первые блюда министрам предложат на выбор:Горячее блюдо на выбор:На десерт гостям приготовили шоколадный десерт с соленой карамелью. Из напитков - морс из клюквы, вода с огурцом и розмарином, кофе, чай, вода, миндальное молоко.

https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html

https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брикс, политика