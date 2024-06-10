Бразилия хочет внести вклад в мирное решение украинского конфликта
Путин и Лула да Силва обсудили поиск мирного решения конфликта на Украине
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой... Президент Бразилии в свою очередь обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счет", - говорится в сообщении.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.