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Бразилия хочет внести вклад в мирное решение украинского конфликта - РИА Новости, 10.06.2024
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19:47 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/braziliya-1952047401.html
Бразилия хочет внести вклад в мирное решение украинского конфликта
Бразилия хочет внести вклад в мирное решение украинского конфликта - РИА Новости, 10.06.2024
Бразилия хочет внести вклад в мирное решение украинского конфликта
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:47
2024-06-10T19:47
в мире
россия
швейцария
украина
луис инасиу лула да силва
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой... Президент Бразилии в свою очередь обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счет", - говорится в сообщении. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240610/peregovory-1952004969.html
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в мире, россия, швейцария, украина, луис инасиу лула да силва, владимир путин, джо байден
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, Джо Байден
Бразилия хочет внести вклад в мирное решение украинского конфликта

Путин и Лула да Силва обсудили поиск мирного решения конфликта на Украине

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой... Президент Бразилии в свою очередь обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счет", - говорится в сообщении.
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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В миреРоссияШвейцарияУкраинаЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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