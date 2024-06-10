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Коалиция ГЕРБ-СДС Болгарии лидирует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
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10:43 10.06.2024 (обновлено: 12:43 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/bolgariya-1951886226.html
Коалиция ГЕРБ-СДС Болгарии лидирует на выборах в Европарламент
Коалиция ГЕРБ-СДС Болгарии лидирует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
Коалиция ГЕРБ-СДС Болгарии лидирует на выборах в Европарламент
Правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил) уверенно лидирует на досрочных парламентских РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:43
2024-06-10T12:43
в мире
болгария
николай денков
румен радев
возрождение
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил) уверенно лидирует на досрочных парламентских выборах страны после подсчета более 50% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Досрочные выборы в Народное собрание (парламент) состоялись в Болгарии 9 июня одновременно с выборами в Европарламент. В понедельник по состоянию на 08.00 (совпадает с мск) было обработано 50,96 протоколов. По данным ЦИК, коалиция ГЕРБ-СДС побеждает на выборах в Народное собрание, набрав 23,47% голосов. Упорная борьба идет за второе место: центристский блок ПП-ДБ (партия "Продолжаем перемены" и объединение "Демократическая Болгария") набирает 15,37%, партия "Движение за права и свободы" (ДПС), представляющая интересы турецкого этнического меньшинства – 15,14%%, а патриотическая партия "Возрождение" - 14,52%. Парламентский четырехпроцентный барьер преодолевают также Болгарская социалистическая партия (БСП, 6,89%), партия "Есть такой народ" (ЕТН, 6,45%) и партия "Величие" (5,09%). Партия "Величие" будет впервые представлена в парламенте. Эта новая политическая сила была зарегистрирована в июле 2023 года, партию возглавляет полковник Николай Марков, бывший сотрудник национальной службы безопасности. Тройку лидеров на выборах в Европейский парламент в Болгарии, по предварительным подсчетам составляют ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и партия "Возрождение". Состоявшиеся 9 июня досрочные выборы стали шестыми за последние три года. Избранное в апреле 2023 года народное собрание 49-го созыва смогло сформировать правительство во главе с Николаем Денковым, которое задумывалось как ротационное. Однако в решающий момент участники соглашения, представляющие ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, не смогли договориться, и правительственная коалиция распалась. В результате президент Румен Радев на основании конституции распустил парламент и назначил досрочные выборы.
https://ria.ru/20240305/bolgariya-1931307617.html
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в мире, болгария, николай денков, румен радев, возрождение, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Болгария, Николай Денков, Румен Радев, Возрождение, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Коалиция ГЕРБ-СДС Болгарии лидирует на выборах в Европарламент

ЦИК Болгарии: правоцентристская коалиция уверенно лидирует на выборах

© AP Photo / Valentina PetrovaБывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на избирательном участке в Банке, Болгария
Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на избирательном участке в Банке, Болгария - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Valentina Petrova
Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на избирательном участке в Банке, Болгария
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил) уверенно лидирует на досрочных парламентских выборах страны после подсчета более 50% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
Досрочные выборы в Народное собрание (парламент) состоялись в Болгарии 9 июня одновременно с выборами в Европарламент. В понедельник по состоянию на 08.00 (совпадает с мск) было обработано 50,96 протоколов.
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По данным ЦИК, коалиция ГЕРБ-СДС побеждает на выборах в Народное собрание, набрав 23,47% голосов. Упорная борьба идет за второе место: центристский блок ПП-ДБ (партия "Продолжаем перемены" и объединение "Демократическая Болгария") набирает 15,37%, партия "Движение за права и свободы" (ДПС), представляющая интересы турецкого этнического меньшинства – 15,14%%, а патриотическая партия "Возрождение" - 14,52%.
Парламентский четырехпроцентный барьер преодолевают также Болгарская социалистическая партия (БСП, 6,89%), партия "Есть такой народ" (ЕТН, 6,45%) и партия "Величие" (5,09%).
Партия "Величие" будет впервые представлена в парламенте. Эта новая политическая сила была зарегистрирована в июле 2023 года, партию возглавляет полковник Николай Марков, бывший сотрудник национальной службы безопасности.
Тройку лидеров на выборах в Европейский парламент в Болгарии, по предварительным подсчетам составляют ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и партия "Возрождение".
Состоявшиеся 9 июня досрочные выборы стали шестыми за последние три года. Избранное в апреле 2023 года народное собрание 49-го созыва смогло сформировать правительство во главе с Николаем Денковым, которое задумывалось как ротационное. Однако в решающий момент участники соглашения, представляющие ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, не смогли договориться, и правительственная коалиция распалась. В результате президент Румен Радев на основании конституции распустил парламент и назначил досрочные выборы.
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В миреБолгарияНиколай ДенковРумен РадевВозрождениеЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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