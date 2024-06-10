https://ria.ru/20240610/bogomolov-1951951250.html

Богомолов рассказал о встрече с труппой Театра Виктюка

Богомолов рассказал о встрече с труппой Театра Виктюка - РИА Новости, 10.06.2024

Богомолов рассказал о встрече с труппой Театра Виктюка

Режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка Константин Богомолов, отвечая на вопрос о прошедшей встрече с труппой... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:21

2024-06-10T14:21

2024-06-10T14:21

культура

москва

константин богомолов

театр романа виктюка

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка Константин Богомолов, отвечая на вопрос о прошедшей встрече с труппой Театра Виктюка, заявил журналистам, что они хорошо пообщались, спокойно, конструктивно, без эксцессов. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал Константин Богомолов. Он сохранит текущую должность худрука в Театре на Малой Бронной. "Очень хорошо пообщались, очень спокойно, конструктивно, без каких-то эксцессов. Все было исключительно по делу", - сказал Богомолов. Новый худрук добавил, что театр работает, а он "налаживает свое понимание". "Знаете, как в проводах: прежде чем включать, выключать какие-то кнопочки, нужно понять, какой проводок куда идет. Вот это моя сейчас задача – понять, какой проводок во внутренней жизни театра, в механизме его функционирования куда ведет. Этим я буду заниматься в ближайшее время", - отметил Богомолов. Он также уточнил, что труппе и коллективу театра его представили сотрудники департамента культуры. Ему задали несколько технических вопросов. "Мне кажется, что это естественно, что когда в коллектив приходит новый человек, то коллектив сначала напрягается, немножко пугается, замирает в ожидании. Я надеюсь, что мне удалось, я уверен, что мне удалось донести эту мысль, что не надо бояться, что в их жизни начинается новая, интересная пора. Начинается обновление, обновление – это всегда хорошо. Так здорово получилось, что весна уже закончилась, а к ним она только приходит", - сказал Богомолов.

https://ria.ru/20240608/teatr-1951648602.html

https://ria.ru/20240608/bogomolov-1951614366.html

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москва, константин богомолов, театр романа виктюка