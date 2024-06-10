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Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства - РИА Новости, 10.06.2024
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16:24 10.06.2024 (обновлено: 16:34 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/bezopasnost-1951990314.html
Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства
Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства - РИА Новости, 10.06.2024
Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства в укреплении международной и... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:24
2024-06-10T16:34
турция
россия
сергей шойгу
хакан фидан
москва
безопасность
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства в укреплении международной и региональной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности."В Москве секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсуждены вопросы российско-турецкого сотрудничества в области безопасности в двустороннем и многосторонних форматах. Подтвержден настрой на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.
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турция, россия, сергей шойгу, хакан фидан, москва, безопасность
Турция, Россия, Сергей Шойгу, Хакан Фидан, Москва, Безопасность
Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства

Шойгу и Фидан подтвердили настрой на укрепление региональной безопасности

© Фото : Turkish MFAГлава МИД Турции Хакан Фидан и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Москве
Глава МИД Турции Хакан Фидан и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Turkish MFA
Глава МИД Турции Хакан Фидан и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Москве
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства в укреплении международной и региональной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности.
Москве секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсуждены вопросы российско-турецкого сотрудничества в области безопасности в двустороннем и многосторонних форматах. Подтвержден настрой на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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ТурцияРоссияСергей ШойгуХакан ФиданМоскваБезопасность
 
 
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