https://ria.ru/20240610/bezopasnost-1951990314.html
Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства
Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства - РИА Новости, 10.06.2024
Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства в укреплении международной и... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:24
2024-06-10T16:24
2024-06-10T16:34
турция
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сергей шойгу
хакан фидан
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безопасность
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства в укреплении международной и региональной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности."В Москве секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсуждены вопросы российско-турецкого сотрудничества в области безопасности в двустороннем и многосторонних форматах. Подтвержден настрой на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240609/voyna-1951641191.html
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турция, россия, сергей шойгу, хакан фидан, москва, безопасность
Турция, Россия, Сергей Шойгу, Хакан Фидан, Москва, Безопасность
Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства
Шойгу и Фидан подтвердили настрой на укрепление региональной безопасности