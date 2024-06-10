https://ria.ru/20240610/bezopasnost-1951990314.html

Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства

Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства - РИА Новости, 10.06.2024

Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства в укреплении международной и... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:24

2024-06-10T16:24

2024-06-10T16:34

турция

россия

сергей шойгу

хакан фидан

москва

безопасность

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства в укреплении международной и региональной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности."В Москве секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсуждены вопросы российско-турецкого сотрудничества в области безопасности в двустороннем и многосторонних форматах. Подтвержден настрой на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

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россия

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турция, россия, сергей шойгу, хакан фидан, москва, безопасность