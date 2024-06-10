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В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания
В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания - РИА Новости, 10.06.2024
В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания
Два админздания повреждены в Курской области при атаке украинскими дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:40
2024-06-10T08:40
2024-06-10T08:58
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 10 июн — РИА Новости. Два админздания повреждены в Курской области при атаке украинскими дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.По данным врио губернатора, противник совершал атаки вечером и в ночь на понедельник."ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево", — сообщил Смирнов.Смирнов добавил, что во время украинских атак никто из жителей не пострадал. При этом с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы удалось ликвидировать и обезвредить восемь украинских дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания
Смирнов: в Судже и Коренево украинские БПЛА повредили 2 административных здания
ВОРОНЕЖ, 10 июн — РИА Новости.
Два админздания повреждены в Курской области при атаке украинскими дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале
.
По данным врио губернатора, противник совершал атаки вечером и в ночь на понедельник.
"ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево", — сообщил Смирнов.
Смирнов добавил, что во время украинских атак никто из жителей не пострадал. При этом с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы удалось ликвидировать и обезвредить восемь украинских дронов.