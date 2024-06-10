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В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 10.06.2024 (обновлено: 08:58 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/bespilotniki-1951860971.html
В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания
В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания - РИА Новости, 10.06.2024
В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания
Два админздания повреждены в Курской области при атаке украинскими дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:40
2024-06-10T08:58
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 10 июн — РИА Новости. Два админздания повреждены в Курской области при атаке украинскими дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.По данным врио губернатора, противник совершал атаки вечером и в ночь на понедельник."ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево", — сообщил Смирнов.Смирнов добавил, что во время украинских атак никто из жителей не пострадал. При этом с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы удалось ликвидировать и обезвредить восемь украинских дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания

Смирнов: в Судже и Коренево украинские БПЛА повредили 2 административных здания

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ВОРОНЕЖ, 10 июн — РИА Новости. Два админздания повреждены в Курской области при атаке украинскими дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
По данным врио губернатора, противник совершал атаки вечером и в ночь на понедельник.
"ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево", — сообщил Смирнов.
Смирнов добавил, что во время украинских атак никто из жителей не пострадал. При этом с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы удалось ликвидировать и обезвредить восемь украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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