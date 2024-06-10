https://ria.ru/20240610/bespilotniki-1951860971.html

В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания

В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания - РИА Новости, 10.06.2024

В Курской области при атаке дронов повредило два административных здания

Два админздания повреждены в Курской области при атаке украинскими дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:40

2024-06-10T08:40

2024-06-10T08:58

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 10 июн — РИА Новости. Два админздания повреждены в Курской области при атаке украинскими дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.По данным врио губернатора, противник совершал атаки вечером и в ночь на понедельник."ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево", — сообщил Смирнов.Смирнов добавил, что во время украинских атак никто из жителей не пострадал. При этом с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы удалось ликвидировать и обезвредить восемь украинских дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, вооруженные силы украины