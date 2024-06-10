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Над Брянской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 10.06.2024 (обновлено: 08:34 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/bespilotniki-1951858529.html
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 10.06.2024
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:11
2024-06-10T08:34
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.По словам губернатора Александра Богомаза, один дрон сбили над Брянским районом, три — над Навлинским. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать территорию России при помощи беспилотников. Чаще всего под ударом оказываются приграничные области — Белгородская, Брянская и Курская. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника

Минобороны: ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Брянской областью

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
По словам губернатора Александра Богомаза, один дрон сбили над Брянским районом, три — над Навлинским. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать территорию России при помощи беспилотников. Чаще всего под ударом оказываются приграничные области — Белгородская, Брянская и Курская. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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