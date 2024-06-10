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"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник с ракетами
"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник с ракетами - РИА Новости, 10.06.2024
"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник с ракетами
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило израильский беспилотник с ракетами. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:28
2024-06-10T19:28
2024-06-10T19:28
израиль
в мире
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 10 июн - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило израильский беспилотник с ракетами. "Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах") засекли беспилотник Hermes 900 с ракетами для нанесения ударов по нашим районам. Когда он достиг огневого кольца, бойцы нанесли удар по нему оружием ПВО, добились прямого попадания и сбили", - говорится в заявлении движения. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240610/konflikt-1915630213.html
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израиль, в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник с ракетами
"Хезболла" заявила, что засекла и сбила БПЛА Израиля Hermes 900 с ракетами