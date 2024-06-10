https://ria.ru/20240610/bespilotnik-1952021833.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.06.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 16.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:46
2024-06-10T17:46
2024-06-10T17:50
безопасность
россия
белгородская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Десятого июня около 16.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952009911.html
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безопасность, россия, белгородская область
Безопасность, Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО над Белгородской областью сбила украинский беспилотник