https://ria.ru/20240610/berkovich-1951960713.html

Режиссеру Беркович* вызвали скорую помощь в суд

Режиссеру Беркович* вызвали скорую помощь в суд - РИА Новости, 10.06.2024

Режиссеру Беркович* вызвали скорую помощь в суд

Обвиняемой в оправдании терроризма режиссеру Евгении Беркович* стало плохо перед заседанием суда, ей вызвали скорую помощь, сообщили РИА Новости во 2-м Западном РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:49

2024-06-10T14:49

2024-06-10T14:49

евгения беркович

светлана петрийчук

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Обвиняемой в оправдании терроризма режиссеру Евгении Беркович* стало плохо перед заседанием суда, ей вызвали скорую помощь, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде. "Обвиняемая плохо себя почувствовала перед заседанием суда, в суд вызвали бригаду скорой помощи", - сказали в суде. Заседание отложено, возобновится ли оно сегодня, зависит от состояния здоровья обвиняемой. Ранее 2-й Западный окружной военный суд продлил Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* меру пресечения до 22 октября. Эта же инстанция уже приступила к рассмотрению дела по существу, сейчас оно находится на стадии судебного следствия - защита и обвинения представляют свои доказательства. По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе уже год находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович*, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20240416/ekstremisty-1940352165.html

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евгения беркович, светлана петрийчук, россия, происшествия