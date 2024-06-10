https://ria.ru/20240610/belousov-1952026400.html

Белоусов провел совещание по вопросам медобеспечения участников СВО

Белоусов провел совещание по вопросам медобеспечения участников СВО - РИА Новости, 10.06.2024

Белоусов провел совещание по вопросам медобеспечения участников СВО

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников спецоперации, на нем также обсуждались вопросы проведения... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:09

2024-06-10T18:09

2024-06-10T18:21

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

михаил мурашко

общероссийский народный фронт

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников спецоперации, на нем также обсуждались вопросы проведения реабилитации и протезирования, сообщили в министерстве."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.Уточняется, что в совещании приняли участие руководитель центрального исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и руководитель реабилитации и протезирования Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" Алла Бочковская.По данным ведомства, в ходе встречи обсуждались вопросы оказания медицинской помощи участникам спецоперации, а также проведения реабилитации и протезирования военнослужащих."Хочу подчеркнуть, что система оказания помощи участникам СВО должна быть общей. Военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, получают ранения и травмы. Нужно выстроить систему взаимоотношений между ведомствами так, чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективным образом", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20240610/voennyy-1952006838.html

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андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, михаил мурашко, общероссийский народный фронт, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)