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Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского - РИА Новости, 10.06.2024
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15:51 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/belousov-1951977076.html
Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского
Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского - РИА Новости, 10.06.2024
Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского
Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского, где ему показали гибридную операционную, в которой за время СВО провели уже более 300... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:51
2024-06-10T15:51
россия
андрей белоусов
александр лищук
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского, где ему показали гибридную операционную, в которой за время СВО провели уже более 300 операций на сердце, сообщили в Минобороны России. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского" МО РФ", - говорится в сообщении. Глава ведомства пообщался с руководством госпиталя и врачебным составом о состоянии и перспективах развития лечебно-диагностической базы медучреждения. Кроме того, Белоусов отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих. Министру продемонстрировали возможности уникальной гибридной операционной госпиталя, где хирурги могут проводить несколько операций одновременно. "Начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук рассказал Белоусову, что благодаря высокотехнологичному оборудованию гибридной операционной за время проведения СВО выполнено более 300 операций на сердце, все операции прошли успешно. Пациенты переведены для прохождения реабилитационного лечения. Многие из прооперированных военнослужащих уже вернулись в строй", - добавили в МО РФ. Также в ходе визита Белоусов вручил госнаграды военнослужащим - участникам спецоперации. Министр обороны поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего восстановления. В преддверии Дня медицинского работника глава Минобороны поздравил врачебно-сестринский персонал госпиталя с профессиональным праздником и вручил им государственные и ведомственные награды. Белоусов выразил благодарность военным медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу, отметив особую роль военных врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненым в ходе специальной военной операции, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945547872.html
https://ria.ru/20240221/gosnagrady-1928838513.html
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россия, андрей белоусов, александр лищук, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Андрей Белоусов, Александр Лищук, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского

Глава Минобороны Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности
Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского, где ему показали гибридную операционную, в которой за время СВО провели уже более 300 операций на сердце, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского" МО РФ", - говорится в сообщении.
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Глава ведомства пообщался с руководством госпиталя и врачебным составом о состоянии и перспективах развития лечебно-диагностической базы медучреждения. Кроме того, Белоусов отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих.
Министру продемонстрировали возможности уникальной гибридной операционной госпиталя, где хирурги могут проводить несколько операций одновременно.
"Начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук рассказал Белоусову, что благодаря высокотехнологичному оборудованию гибридной операционной за время проведения СВО выполнено более 300 операций на сердце, все операции прошли успешно. Пациенты переведены для прохождения реабилитационного лечения. Многие из прооперированных военнослужащих уже вернулись в строй", - добавили в МО РФ.
Также в ходе визита Белоусов вручил госнаграды военнослужащим - участникам спецоперации. Министр обороны поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего восстановления.
В преддверии Дня медицинского работника глава Минобороны поздравил врачебно-сестринский персонал госпиталя с профессиональным праздником и вручил им государственные и ведомственные награды. Белоусов выразил благодарность военным медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу, отметив особую роль военных врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненым в ходе специальной военной операции, подчеркнули в МО РФ.
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РоссияАндрей БелоусовАлександр ЛищукМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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