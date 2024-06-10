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Минобороны Белоруссии прокомментировало участие в учениях ядерных сил - РИА Новости, 10.06.2024
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12:55 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/belorussiya-1951926317.html
Минобороны Белоруссии прокомментировало участие в учениях ядерных сил
Минобороны Белоруссии прокомментировало участие в учениях ядерных сил - РИА Новости, 10.06.2024
Минобороны Белоруссии прокомментировало участие в учениях ядерных сил
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, комментируя участие в совместных с Россией учениях ядерных сил, заявил, что у Минска нет цели создать напряженность в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:55
2024-06-10T12:55
белоруссия
виктор хренин
россия
безопасность
ядерное оружие
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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, комментируя участие в совместных с Россией учениях ядерных сил, заявил, что у Минска нет цели создать напряженность в области безопасности в регионе. "У нас нет цели по созданию какой-либо напряженности в вопросах обеспечения региональной безопасности. Мы не проецируем соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо. Мы мирное государство, никому не угрожаем и не стремимся к конфронтации ни с кем. Но порох будем держать сухим!" - приводит слова Хренина пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале. По словам Хренина, именно руководство западных стран ведет "бескомпромиссную агрессивную политику" в военной сфере и демонстрирует отсутствие готовности к конструктивному диалогу, что усиливает градус напряженности в регионе. "После неудачных попыток втянуть нас в эпидемию цветных революций, задавить экономическими санкциями, некоторые особо горячие головы на Западе вынашивают планы применения военной силы против нашего государства. Представители некоторых стран делают заявления о разрешении нанесения ударов их оружием, которое передано Украине по территории Российской Федерации. Ну а глава МИД Литвы в своем милитаристском угаре договорился до того, что вообще фактически призвал к нанесению ударов по военным объектам Российской Федерации, находящимся на территории нашей страны", - отметил Хренин. Он сообщил, что Белоруссия отслеживает и анализирует "все эти агрессивные выпады" и последовательно укрепляет свой оборонительный потенциал. "И наше участие во втором этапе учения вооруженных сил Российской Федерации по применению нестратегического ядерного оружия - тому подтверждение. Сегодня мы действуем на упреждение, планово повышая готовность к применению так называемого оружия возмездия. Как никогда ранее, мы полны решимости к реагированию на любые угрозы, которые создаются как для нашей страны, так и Союзного государства", - сказал министр. Он добавил, что проведение подобных мероприятий - отличная возможность на деле оценить уровень подготовки вооруженных сил к обеспечению безопасности и вооруженной защите Белоруссии. "Мероприятия, связанные с участием наших сил и средств в учении по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия, проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности и являются плановыми", - резюмировал Хренин.
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949260665.html
https://ria.ru/20240509/ucheniya-1945009784.html
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белоруссия, виктор хренин, россия, безопасность, ядерное оружие
Белоруссия, Виктор Хренин, Россия, Безопасность, Ядерное оружие
Минобороны Белоруссии прокомментировало участие в учениях ядерных сил

Хренин: Белоруссия не стремится к напряженности, участвуя в учениях ядерных сил

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Министерство обороны РБ
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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, комментируя участие в совместных с Россией учениях ядерных сил, заявил, что у Минска нет цели создать напряженность в области безопасности в регионе.
"У нас нет цели по созданию какой-либо напряженности в вопросах обеспечения региональной безопасности. Мы не проецируем соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо. Мы мирное государство, никому не угрожаем и не стремимся к конфронтации ни с кем. Но порох будем держать сухим!" - приводит слова Хренина пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
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По словам Хренина, именно руководство западных стран ведет "бескомпромиссную агрессивную политику" в военной сфере и демонстрирует отсутствие готовности к конструктивному диалогу, что усиливает градус напряженности в регионе.
"После неудачных попыток втянуть нас в эпидемию цветных революций, задавить экономическими санкциями, некоторые особо горячие головы на Западе вынашивают планы применения военной силы против нашего государства. Представители некоторых стран делают заявления о разрешении нанесения ударов их оружием, которое передано Украине по территории Российской Федерации. Ну а глава МИД Литвы в своем милитаристском угаре договорился до того, что вообще фактически призвал к нанесению ударов по военным объектам Российской Федерации, находящимся на территории нашей страны", - отметил Хренин.
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Он сообщил, что Белоруссия отслеживает и анализирует "все эти агрессивные выпады" и последовательно укрепляет свой оборонительный потенциал. "И наше участие во втором этапе учения вооруженных сил Российской Федерации по применению нестратегического ядерного оружия - тому подтверждение. Сегодня мы действуем на упреждение, планово повышая готовность к применению так называемого оружия возмездия. Как никогда ранее, мы полны решимости к реагированию на любые угрозы, которые создаются как для нашей страны, так и Союзного государства", - сказал министр.
Он добавил, что проведение подобных мероприятий - отличная возможность на деле оценить уровень подготовки вооруженных сил к обеспечению безопасности и вооруженной защите Белоруссии.
"Мероприятия, связанные с участием наших сил и средств в учении по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия, проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности и являются плановыми", - резюмировал Хренин.
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