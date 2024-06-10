https://ria.ru/20240610/belgorod-1951952019.html

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.06.2024

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:23

2024-06-10T14:23

2024-06-10T14:41

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - написал глава региона. Как уточняется в Telegram-канале мэрии Белгорода, отбой ракетной опасности также объявлен в Шебекино и Шебекинском городском округе.

https://ria.ru/20240610/pvo-1951944861.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, безопасность, вооруженные силы украины