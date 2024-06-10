https://ria.ru/20240610/belgorod-1951952019.html
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.06.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:23
2024-06-10T14:23
2024-06-10T14:41
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - написал глава региона. Как уточняется в Telegram-канале мэрии Белгорода, отбой ракетной опасности также объявлен в Шебекино и Шебекинском городском округе.
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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили отбой ракетной опасности