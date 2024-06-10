https://ria.ru/20240610/belgiya-1951846418.html

Проигравшая партия де Кроо уйдет в оппозицию

Проигравшая партия де Кроо уйдет в оппозицию - РИА Новости, 10.06.2024

Проигравшая партия де Кроо уйдет в оппозицию

Проигравшая выборы партия действующего премьер-министра Бельгии Александра де Кроо Open Vld не планирует участвовать в формировании будущего правительства и... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T02:16

2024-06-10T02:16

2024-06-10T10:14

в мире

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Проигравшая выборы партия действующего премьер-министра Бельгии Александра де Кроо Open Vld не планирует участвовать в формировании будущего правительства и уйдет в оппозицию, заявил ее лидер Том Онгена. "Я думаю, избиратели четко дали понять, что хотят другой политики", - сказал Онгена, слова которого приводит издание Soir. По его словам, действующее коалиционное правительство во главе с де Кроо было отвергнуто избирателями. Ранее сообщалось, что фламандская националистическая партия "Фламандский интерес" и "Новый фламандский союз N-VA" уверенно лидируют на выборах в федеральный парламент Бельгии и получают, соответственно, 20 и 24 места в заксобрании, состоящем из 150 мест. Франкоязычная либеральная партия "Реформаторское движение" предварительно получает 19 мест, "зеленые" - около 16 мандатов, бельгийские социалисты из "Соцпартии" – 16 мест, левая "Бельгийская партия труда " PTB – 14. При этом либеральная партия действующего премьер-министра Александра де Кроо Open Vld сможет занять всего 7 мест, теряя почти половину своего представительства, по сравнению с собранием предыдущего созыва. Де Кроо уже признал поражение своей партии и призвал к скорейшему формированию нового правительства. Выступая перед своими избирателями, он не смог сдержать слез.

https://ria.ru/20240610/adg-1951843648.html

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в мире, бельгия