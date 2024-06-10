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Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2024
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15:58 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/avtomobili-1951980492.html
Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России
Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2024
Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России
Народный фронт вручил военным новую партию из более 50 автомобилей ко Дню России, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:58
2024-06-10T15:58
надежные люди
ростов-на-дону
россия
ростовская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общероссийский народный фронт
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн — РИА Новости. Народный фронт вручил военным новую партию из более 50 автомобилей ко Дню России, сообщает пресс-служба организации. Очередная партия автомобилей для передовой была вручена Народным фронтом бойцам в Ростове-на-Дону. В нее вошли "УАЗы" разных модификаций, приобретенные Минпромторгом России, а также транспорт разных марок, направляемый федеральными органами власти, предприятиями и госучреждениями. "Сегодня мы в Ростове-на-Дону передаем очередную партию автомобилей для военных – более 50 машин. Мы наполнили их всем, что необходимо. Приборы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы. Мы надеемся, что транспортные средства при выполнении боевых задач для вас будут являться настоящими боевыми товарищами", - сказал глава исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко. Также в автомобилях были переданы каски, форма, детекторы дронов, маскировочные сети.
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, россия, ростовская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общероссийский народный фронт
Надежные люди, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общероссийский народный фронт

Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России

© Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Ростовской областиПредставители Народного фронта передают военным партию автомобилей
Представители Народного фронта передают военным партию автомобилей
© Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн — РИА Новости. Народный фронт вручил военным новую партию из более 50 автомобилей ко Дню России, сообщает пресс-служба организации.
Очередная партия автомобилей для передовой была вручена Народным фронтом бойцам в Ростове-на-Дону. В нее вошли "УАЗы" разных модификаций, приобретенные Минпромторгом России, а также транспорт разных марок, направляемый федеральными органами власти, предприятиями и госучреждениями.
© Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Ростовской областиНародный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России
Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России
© Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Ростовской области
Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России
"Сегодня мы в Ростове-на-Дону передаем очередную партию автомобилей для военных – более 50 машин. Мы наполнили их всем, что необходимо. Приборы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы. Мы надеемся, что транспортные средства при выполнении боевых задач для вас будут являться настоящими боевыми товарищами", - сказал глава исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.
Также в автомобилях были переданы каски, форма, детекторы дронов, маскировочные сети.
Представители Народного фронта в Ростове-на-Дону вручили военным 130 УАЗов и новогодний сбор - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Народный фронт в Ростове-на-Дону передал военным 130 УАЗов
23 декабря 2023, 16:27
 
Надежные людиРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общероссийский народный фронт
 
 
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