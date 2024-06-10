Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России
© Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Ростовской областиПредставители Народного фронта передают военным партию автомобилей
© Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн — РИА Новости. Народный фронт вручил военным новую партию из более 50 автомобилей ко Дню России, сообщает пресс-служба организации.
Очередная партия автомобилей для передовой была вручена Народным фронтом бойцам в Ростове-на-Дону. В нее вошли "УАЗы" разных модификаций, приобретенные Минпромторгом России, а также транспорт разных марок, направляемый федеральными органами власти, предприятиями и госучреждениями.
© Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Ростовской областиНародный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России
© Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Ростовской области
Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России
"Сегодня мы в Ростове-на-Дону передаем очередную партию автомобилей для военных – более 50 машин. Мы наполнили их всем, что необходимо. Приборы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы. Мы надеемся, что транспортные средства при выполнении боевых задач для вас будут являться настоящими боевыми товарищами", - сказал глава исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.
Также в автомобилях были переданы каски, форма, детекторы дронов, маскировочные сети.
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23 декабря 2023, 16:27