https://ria.ru/20240610/avtomobili-1951980492.html

Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России

Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2024

Народный фронт передал военным более 50 автомобилей ко Дню России

Народный фронт вручил военным новую партию из более 50 автомобилей ко Дню России, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:58

2024-06-10T15:58

2024-06-10T15:58

надежные люди

ростов-на-дону

россия

ростовская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общероссийский народный фронт

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн — РИА Новости. Народный фронт вручил военным новую партию из более 50 автомобилей ко Дню России, сообщает пресс-служба организации. Очередная партия автомобилей для передовой была вручена Народным фронтом бойцам в Ростове-на-Дону. В нее вошли "УАЗы" разных модификаций, приобретенные Минпромторгом России, а также транспорт разных марок, направляемый федеральными органами власти, предприятиями и госучреждениями. "Сегодня мы в Ростове-на-Дону передаем очередную партию автомобилей для военных – более 50 машин. Мы наполнили их всем, что необходимо. Приборы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы. Мы надеемся, что транспортные средства при выполнении боевых задач для вас будут являться настоящими боевыми товарищами", - сказал глава исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко. Также в автомобилях были переданы каски, форма, детекторы дронов, маскировочные сети.

https://ria.ru/20231223/pomosch-1917667903.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростов-на-дону, россия, ростовская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общероссийский народный фронт