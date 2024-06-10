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Австрийская партия свободы лидирует на выборах в Европарламент
Австрийская партия свободы лидирует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
Австрийская партия свободы лидирует на выборах в Европарламент
Критикующая санкции против России Австрийская партия свободы (АПС) лидирует на выборах в Европейский парламент в Австрии с 25,7% голосов, второй идет... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:53
2024-06-10T00:53
2024-06-10T10:41
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Критикующая санкции против России Австрийская партия свободы (АПС) лидирует на выборах в Европейский парламент в Австрии с 25,7% голосов, второй идет Австрийская народная партия (АНП) канцлера Карла Нехаммера с 24,7%, следует из предварительных данных подсчета голосов, опубликованных МВД страны. Социал-демократы занимают третье место с 23,2%, далее идут "Зеленые" с 10,7% и партия NEOS с 9,9%. При таком раскладе АПС получит 6 мандатов в Европарламенте, АНП и социал-демократы по 5 мандатов, а "Зеленые" и NEOS - по 2 мандата.
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в мире, россия, австрия, карл нехаммер, европарламент, австрийская партия свободы, выборы в европарламент — 2024
В мире, Россия, Австрия, Карл Нехаммер, Европарламент, Австрийская партия свободы, Выборы в Европарламент — 2024
Австрийская партия свободы лидирует на выборах в Европарламент
Правая австрийская партия свободы лидирует на выборах в ЕП с 25,7% голосов