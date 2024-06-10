https://ria.ru/20240610/avstriya-1951840588.html

Австрийская партия свободы лидирует на выборах в Европарламент

Австрийская партия свободы лидирует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

Австрийская партия свободы лидирует на выборах в Европарламент

Критикующая санкции против России Австрийская партия свободы (АПС) лидирует на выборах в Европейский парламент в Австрии с 25,7% голосов, второй идет... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:53

2024-06-10T00:53

2024-06-10T10:41

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выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Критикующая санкции против России Австрийская партия свободы (АПС) лидирует на выборах в Европейский парламент в Австрии с 25,7% голосов, второй идет Австрийская народная партия (АНП) канцлера Карла Нехаммера с 24,7%, следует из предварительных данных подсчета голосов, опубликованных МВД страны. Социал-демократы занимают третье место с 23,2%, далее идут "Зеленые" с 10,7% и партия NEOS с 9,9%. При таком раскладе АПС получит 6 мандатов в Европарламенте, АНП и социал-демократы по 5 мандатов, а "Зеленые" и NEOS - по 2 мандата.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

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