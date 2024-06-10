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В Узбекистане столкнулись две легковушки, погибли дети

В Узбекистане столкнулись две легковушки, погибли дети - РИА Новости, 10.06.2024

В Узбекистане столкнулись две легковушки, погибли дети

Шесть человек, в том числе двое малолетних детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Навоийской области Узбекистана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:28

2024-06-10T15:28

2024-06-10T15:28

происшествия

авто

навоийская область

узбекистан

chevrolet

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ТАШКЕНТ, 10 июн – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое малолетних детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Навоийской области Узбекистана, сообщает пресс-служба управления по безопасности дорожного движения (УБДД) региона. По данным пресс-службы, на местной автодороге на территории Нуратинского района Навоийской области легковой автомобиль Chevrolet Gentra при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Onix. "В результате ДТП двое человек погибли на месте, еще четверо – в местной больнице. Среди погибших два двухлетних ребенка", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале По факту ДТП ведется доследственная проверка, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240602/gibel-1950040877.html

навоийская область

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происшествия, авто, навоийская область, узбекистан, chevrolet