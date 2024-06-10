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В Узбекистане столкнулись две легковушки, погибли дети - РИА Новости, 10.06.2024
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15:28 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/avariya-1951970530.html
В Узбекистане столкнулись две легковушки, погибли дети
В Узбекистане столкнулись две легковушки, погибли дети - РИА Новости, 10.06.2024
В Узбекистане столкнулись две легковушки, погибли дети
Шесть человек, в том числе двое малолетних детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Навоийской области Узбекистана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:28
2024-06-10T15:28
происшествия
авто
навоийская область
узбекистан
chevrolet
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ТАШКЕНТ, 10 июн – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое малолетних детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Навоийской области Узбекистана, сообщает пресс-служба управления по безопасности дорожного движения (УБДД) региона. По данным пресс-службы, на местной автодороге на территории Нуратинского района Навоийской области легковой автомобиль Chevrolet Gentra при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Onix. "В результате ДТП двое человек погибли на месте, еще четверо – в местной больнице. Среди погибших два двухлетних ребенка", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале По факту ДТП ведется доследственная проверка, добавили в пресс-службе.
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навоийская область
узбекистан
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происшествия, авто, навоийская область, узбекистан, chevrolet
Происшествия, Авто, Навоийская область, Узбекистан, Chevrolet
В Узбекистане столкнулись две легковушки, погибли дети

В Узбекистане столкнулись легковушки, погибли 6 человек, включая 2 детей

© AP PhotoПолиция в Узбекистане
Полиция в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo
Полиция в Узбекистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 10 июн – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое малолетних детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Навоийской области Узбекистана, сообщает пресс-служба управления по безопасности дорожного движения (УБДД) региона.
По данным пресс-службы, на местной автодороге на территории Нуратинского района Навоийской области легковой автомобиль Chevrolet Gentra при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Onix.
"В результате ДТП двое человек погибли на месте, еще четверо – в местной больнице. Среди погибших два двухлетних ребенка", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале
По факту ДТП ведется доследственная проверка, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияАвтоНавоийская областьУзбекистанChevrolet
 
 
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