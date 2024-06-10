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Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США - РИА Новости, 10.06.2024
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12:04 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/atr-1951912829.html
Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США
Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США - РИА Новости, 10.06.2024
Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на полях СМИД БРИКС обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:04
2024-06-10T12:04
россия
китай
ван и (политик)
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на полях СМИД БРИКС обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне антироссийской и антикитайской деятельности Вашингтона там, а также аспекты новой структуры безопасности в Евразии, сообщили в российском дипведомстве. "Министры предметно обсудили вопросы обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом линии США по созданию там закрытых военно-политических структур, имеющих антироссийскую и антикитайскую направленность. Были затронуты отдельные аспекты новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, в мире, брикс, сша
Россия, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров, В мире, БРИКС, США
Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США

Лавров обсудил с китайским коллегой безопасность в АТР на фоне активности США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Ван И во время встречи
Сергей Лавров и Ван И во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Лавров и Ван И во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на полях СМИД БРИКС обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне антироссийской и антикитайской деятельности Вашингтона там, а также аспекты новой структуры безопасности в Евразии, сообщили в российском дипведомстве.
"Министры предметно обсудили вопросы обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом линии США по созданию там закрытых военно-политических структур, имеющих антироссийскую и антикитайскую направленность. Были затронуты отдельные аспекты новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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РоссияКитайВан И (политик)Сергей ЛавровВ миреБРИКССША
 
 
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