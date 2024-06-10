https://ria.ru/20240610/atr-1951912829.html

Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США

Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США - РИА Новости, 10.06.2024

Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на полях СМИД БРИКС обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:04

2024-06-10T12:04

2024-06-10T12:04

россия

китай

ван и (политик)

сергей лавров

в мире

брикс

сша

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на полях СМИД БРИКС обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне антироссийской и антикитайской деятельности Вашингтона там, а также аспекты новой структуры безопасности в Евразии, сообщили в российском дипведомстве. "Министры предметно обсудили вопросы обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом линии США по созданию там закрытых военно-политических структур, имеющих антироссийскую и антикитайскую направленность. Были затронуты отдельные аспекты новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949758291.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, в мире, брикс, сша