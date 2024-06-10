https://ria.ru/20240610/atr-1951912829.html
Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США
Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США - РИА Новости, 10.06.2024
Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на полях СМИД БРИКС обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:04
2024-06-10T12:04
2024-06-10T12:04
россия
китай
ван и (политик)
сергей лавров
в мире
брикс
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853659444_0:86:2899:1717_1920x0_80_0_0_bfe13787c5554cbf404d3c941ae7eb17.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на полях СМИД БРИКС обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне антироссийской и антикитайской деятельности Вашингтона там, а также аспекты новой структуры безопасности в Евразии, сообщили в российском дипведомстве. "Министры предметно обсудили вопросы обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом линии США по созданию там закрытых военно-политических структур, имеющих антироссийскую и антикитайскую направленность. Были затронуты отдельные аспекты новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949758291.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853659444_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_5dc4c80f65d8d63ca25f169ec70c6892.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, в мире, брикс, сша
Россия, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров, В мире, БРИКС, США
Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США
Лавров обсудил с китайским коллегой безопасность в АТР на фоне активности США