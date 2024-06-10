https://ria.ru/20240610/ataka-1952003704.html

"Хезболла" заявила, что атаковала израильский штаб на Голанских высотах

"Хезболла" заявила, что атаковала израильский штаб на Голанских высотах - РИА Новости, 10.06.2024

"Хезболла" заявила, что атаковала израильский штаб на Голанских высотах

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало эскадрильей беспилотников штаб израильской армии на оккупированных Израилем Голанских высотах. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:49

2024-06-10T16:49

2024-06-10T16:49

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

израиль

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КАИР, 10 июн - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало эскадрильей беспилотников штаб израильской армии на оккупированных Израилем Голанских высотах. "Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах") совершили воздушное нападение эскадрильей штурмовых беспилотников на штаб командования 210-й дивизии на Голанах", - говорится в заявлении движения. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль, ливан, в мире