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Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в Каховке - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 10.06.2024 (обновлено: 13:38 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ataka-1951933107.html
Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в Каховке
Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в Каховке - РИА Новости, 10.06.2024
Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в Каховке
Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в городе Каховка Херсонской области, ранен мужчина, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:19
2024-06-10T13:38
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в городе Каховка Херсонской области, ранен мужчина, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук."Очередной удар по мирному городу. Нелюди в своей злобе в каждом из нас видят врага. Дроном атаковали общественную приемную городской администрации Каховки. Получил ранение пожилой мужчина, его увезли на скорой в больницу", - написал Филипчук.Глава округа заверил, что врагу не удастся запугать местное население.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
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каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Происшествия
Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в Каховке

Украинский дрон атаковал приемную администрации в Каховке Херсонской области

© Фото : Павел Филипчук/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ общественной приемной администрации в Каховке
Последствия обстрела со стороны ВСУ общественной приемной администрации в Каховке - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Павел Филипчук/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ общественной приемной администрации в Каховке
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в городе Каховка Херсонской области, ранен мужчина, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Очередной удар по мирному городу. Нелюди в своей злобе в каждом из нас видят врага. Дроном атаковали общественную приемную городской администрации Каховки. Получил ранение пожилой мужчина, его увезли на скорой в больницу", - написал Филипчук.
© Фото : Павел Филипчук/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ общественной приемной администрации в Каховке
Последствия обстрела со стороны ВСУ общественной приемной администрации в Каховке - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Павел Филипчук/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ общественной приемной администрации в Каховке
Глава округа заверил, что врагу не удастся запугать местное население.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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