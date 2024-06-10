https://ria.ru/20240610/ataka-1951933107.html

Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в Каховке

Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в Каховке - РИА Новости, 10.06.2024

Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в Каховке

Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в городе Каховка Херсонской области, ранен мужчина, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:19

2024-06-10T13:19

2024-06-10T13:38

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Украинский дрон атаковал общественную приемную администрации в городе Каховка Херсонской области, ранен мужчина, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук."Очередной удар по мирному городу. Нелюди в своей злобе в каждом из нас видят врага. Дроном атаковали общественную приемную городской администрации Каховки. Получил ранение пожилой мужчина, его увезли на скорой в больницу", - написал Филипчук.Глава округа заверил, что врагу не удастся запугать местное население.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

каховка

херсонская область

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каховка, херсонская область , происшествия