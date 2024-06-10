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Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:18 10.06.2024 (обновлено: 09:16 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/artilleristy-1951851181.html
Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении
Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении - РИА Новости, 10.06.2024
Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении
Артиллеристы российской группировки войск "Север", действующей на харьковском направлении, в беседе с РИА Новости отмечают, что на фронте стало значительно... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T05:18
2024-06-10T09:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
россия
украина
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север", действующей на харьковском направлении, в беседе с РИА Новости отмечают, что на фронте стало значительно спокойнее благодаря тому, что российские силы подавили противника артиллерией и живой силой. За боевой работой артиллеристов российской группировки войск "Север" на этом участке наблюдал корреспондент РИА Новости. "Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления… Подавили противника артиллерией и живой нашей силой", - рассказал РИА Новости артиллерист. "Гиацинт-Б" - 152-миллиметровая гаубица - произвел несколько выстрелов по опорному пункту украинских силовиков на харьковском направлении. Опорный пункт, как подтверждают средствами объективного контроля, был поражен. Но после того как орудие закончило стрельбу, в этом же районе появился FPV-дрон противника - и весь расчет орудия тут же укрылся в блиндаже.
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951804960.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Россия, Украина
Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Артиллеристы группировки "Север": на Харьковском направлении стало спокойнее

© РИА НовостиАртиллерист российской группировки войск "Север", действующей на харьковском направлении
Артиллерист российской группировки войск Север, действующей на харьковском направлении
© РИА Новости
Артиллерист российской группировки войск "Север", действующей на харьковском направлении
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север", действующей на харьковском направлении, в беседе с РИА Новости отмечают, что на фронте стало значительно спокойнее благодаря тому, что российские силы подавили противника артиллерией и живой силой.
За боевой работой артиллеристов российской группировки войск "Север" на этом участке наблюдал корреспондент РИА Новости.
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"Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления… Подавили противника артиллерией и живой нашей силой", - рассказал РИА Новости артиллерист.
"Гиацинт-Б" - 152-миллиметровая гаубица - произвел несколько выстрелов по опорному пункту украинских силовиков на харьковском направлении. Опорный пункт, как подтверждают средствами объективного контроля, был поражен. Но после того как орудие закончило стрельбу, в этом же районе появился FPV-дрон противника - и весь расчет орудия тут же укрылся в блиндаже.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская областьРоссияУкраина
 
 
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