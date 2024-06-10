https://ria.ru/20240610/artilleristy-1951851181.html

Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении - РИА Новости, 10.06.2024

Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Артиллеристы российской группировки войск "Север", действующей на харьковском направлении, в беседе с РИА Новости отмечают, что на фронте стало значительно... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T05:18

2024-06-10T05:18

2024-06-10T09:16

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951865984_0:0:1252:704_1920x0_80_0_0_af7910e03d21c9f217e07a47a6aa998d.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север", действующей на харьковском направлении, в беседе с РИА Новости отмечают, что на фронте стало значительно спокойнее благодаря тому, что российские силы подавили противника артиллерией и живой силой. За боевой работой артиллеристов российской группировки войск "Север" на этом участке наблюдал корреспондент РИА Новости. "Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления… Подавили противника артиллерией и живой нашей силой", - рассказал РИА Новости артиллерист. "Гиацинт-Б" - 152-миллиметровая гаубица - произвел несколько выстрелов по опорному пункту украинских силовиков на харьковском направлении. Опорный пункт, как подтверждают средствами объективного контроля, был поражен. Но после того как орудие закончило стрельбу, в этом же районе появился FPV-дрон противника - и весь расчет орудия тут же укрылся в блиндаже.

https://ria.ru/20240609/ukraina-1951804960.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, россия, украина