https://ria.ru/20240610/artilleristy-1951851181.html
Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении
Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении - РИА Новости, 10.06.2024
Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении
Артиллеристы российской группировки войск "Север", действующей на харьковском направлении, в беседе с РИА Новости отмечают, что на фронте стало значительно... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T05:18
2024-06-10T05:18
2024-06-10T09:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951865984_0:0:1252:704_1920x0_80_0_0_af7910e03d21c9f217e07a47a6aa998d.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север", действующей на харьковском направлении, в беседе с РИА Новости отмечают, что на фронте стало значительно спокойнее благодаря тому, что российские силы подавили противника артиллерией и живой силой. За боевой работой артиллеристов российской группировки войск "Север" на этом участке наблюдал корреспондент РИА Новости. "Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления… Подавили противника артиллерией и живой нашей силой", - рассказал РИА Новости артиллерист. "Гиацинт-Б" - 152-миллиметровая гаубица - произвел несколько выстрелов по опорному пункту украинских силовиков на харьковском направлении. Опорный пункт, как подтверждают средствами объективного контроля, был поражен. Но после того как орудие закончило стрельбу, в этом же районе появился FPV-дрон противника - и весь расчет орудия тут же укрылся в блиндаже.
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951804960.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951865984_76:0:1015:704_1920x0_80_0_0_57f61893849493ab031a5515bbab3b92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Россия, Украина
Российские артиллеристы рассказали о ситуации на Харьковском направлении
Артиллеристы группировки "Север": на Харьковском направлении стало спокойнее
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север", действующей на харьковском направлении, в беседе с РИА Новости отмечают, что на фронте стало значительно спокойнее благодаря тому, что российские силы подавили противника артиллерией и живой силой.
За боевой работой артиллеристов российской группировки войск "Север" на этом участке наблюдал корреспондент РИА Новости.
"Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления… Подавили противника артиллерией и живой нашей силой", - рассказал РИА Новости артиллерист.
"Гиацинт-Б" - 152-миллиметровая гаубица - произвел несколько выстрелов по опорному пункту украинских силовиков на харьковском направлении. Опорный пункт, как подтверждают средствами объективного контроля, был поражен. Но после того как орудие закончило стрельбу, в этом же районе появился FPV-дрон противника - и весь расчет орудия тут же укрылся в блиндаже.