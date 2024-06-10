https://ria.ru/20240610/artemovsk-1951883345.html

Пушилин рассказал, когда начнут разминирование Артемовска

Пушилин рассказал, когда начнут разминирование Артемовска - РИА Новости, 10.06.2024

Пушилин рассказал, когда начнут разминирование Артемовска

Работы по разминированию Артёмовска можно будет начать, если отодвинуть линию боевого соприкосновения еще на 20-25 километров, пока же противник имеет... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:31

2024-06-10T10:31

2024-06-10T10:33

специальная военная операция на украине

артемовск

донбасс

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денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Работы по разминированию Артёмовска можно будет начать, если отодвинуть линию боевого соприкосновения еще на 20-25 километров, пока же противник имеет возможность обстреливать город, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Еще порядка на 20-25 километров предстоит отодвинуть противника от Артёмовска, по предварительной оценке. Чтобы уже иметь возможность в данном населенном пункте начинать какие-либо работы", - сказал глава ДНР. Пушилин уточнил, что имеет ввиду работы по разминированию, разбору завалов, проведение оценки ущерба. "Пока противника еще очень привлекает данный населенный пункт. Для них это был серьезный удар, когда Артемовск был освобожден. Пока даже с учетом освобожденной Клещеевки и Андреевки противник еще имеет возможность наносить удары по городу", - добавил он. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Пушилин рассказал РИА Новости, что Артёмовск еще не готов к разминированию, но с учетом освобождения Клещеевки и Андреевки и продвижения российских войск в этом направлении ситуация постепенно улучшается, что в обозримой перспективе позволит перейти к первому этапу восстановления города. Артёмовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938961474.html

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928544245.html

артемовск

донбасс

донецк

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артемовск, донбасс, донецк, денис пушилин, безопасность