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Отношения Армении с Россией достигли самой низкой точки, считает эксперт - РИА Новости, 10.06.2024
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16:40 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/armeniya-1951998658.html
Отношения Армении с Россией достигли самой низкой точки, считает эксперт
Отношения Армении с Россией достигли самой низкой точки, считает эксперт - РИА Новости, 10.06.2024
Отношения Армении с Россией достигли самой низкой точки, считает эксперт
Двусторонние отношения Еревана и Москвы достигли самой низкой точки из-за политики премьер-министра республики Никола Пашиняна, который пытается возложить... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:40
2024-06-10T16:40
в мире
армения
никол пашинян
россия
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Двусторонние отношения Еревана и Москвы достигли самой низкой точки из-за политики премьер-министра республики Никола Пашиняна, который пытается возложить ответственность на РФ потерю Арменией приграничных территорий, сообщил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. "На текущий момент двусторонние отношения с Россией достигли самой низкой точки опять-таки из-за политики режима Пашиняна, который сдал Карабах, некоторые спорные пограничные районы и пытается возложить за это ответственность не на себя, а на Москву", - сказал он. По словам эксперта, изменение ситуации возможно только в результате смены политической элиты в Армении, которая займет и более адекватную позицию и во внешней политике, и перестанет раскручивать антироссийскую карту, как средства решения своих собственных политических проблем. По его мнению, проходящие сейчас в Ереване протесты не выльются ни во что серьезное. Эксперт отметил, что протесты проходят в Армении с 2020 года, "когда из-за близорукой политики режима Пашиняна началась потеря Карабаха". "И сейчас это усугубляется дальнейшими территориальными уступками перед Азербайджаном. Тем не менее, за все это время к каким-то реальным тектоническим сдвигам в политике протесты не привели. Поэтому существует очень большая вероятность инерционного сценария: пошумели – разошлись и так до бесконечности", - подчеркнул эксперт. Он также считает, что смена власти в Армении возможна именно в результате народных выступлений. "Я не вижу какого-то внутреннего потенциала, который мог бы привести к изменению политики", - сказал Мендкович. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, никол пашинян, россия
В мире, Армения, Никол Пашинян, Россия
Отношения Армении с Россией достигли самой низкой точки, считает эксперт

Эксперт: отношения Армении с Россией достигли самой низкой точки из-за Пашиняна

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Двусторонние отношения Еревана и Москвы достигли самой низкой точки из-за политики премьер-министра республики Никола Пашиняна, который пытается возложить ответственность на РФ потерю Арменией приграничных территорий, сообщил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"На текущий момент двусторонние отношения с Россией достигли самой низкой точки опять-таки из-за политики режима Пашиняна, который сдал Карабах, некоторые спорные пограничные районы и пытается возложить за это ответственность не на себя, а на Москву", - сказал он.
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По словам эксперта, изменение ситуации возможно только в результате смены политической элиты в Армении, которая займет и более адекватную позицию и во внешней политике, и перестанет раскручивать антироссийскую карту, как средства решения своих собственных политических проблем.
По его мнению, проходящие сейчас в Ереване протесты не выльются ни во что серьезное. Эксперт отметил, что протесты проходят в Армении с 2020 года, "когда из-за близорукой политики режима Пашиняна началась потеря Карабаха".
"И сейчас это усугубляется дальнейшими территориальными уступками перед Азербайджаном. Тем не менее, за все это время к каким-то реальным тектоническим сдвигам в политике протесты не привели. Поэтому существует очень большая вероятность инерционного сценария: пошумели – разошлись и так до бесконечности", - подчеркнул эксперт.
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Он также считает, что смена власти в Армении возможна именно в результате народных выступлений. "Я не вижу какого-то внутреннего потенциала, который мог бы привести к изменению политики", - сказал Мендкович.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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