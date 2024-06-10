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В МИД заявили, что у Армении сохраняются финансовые обязательства в ОДКБ - РИА Новости, 10.06.2024
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06:53 10.06.2024 (обновлено: 06:54 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/armeniya-1951854378.html
В МИД заявили, что у Армении сохраняются финансовые обязательства в ОДКБ
В МИД заявили, что у Армении сохраняются финансовые обязательства в ОДКБ - РИА Новости, 10.06.2024
В МИД заявили, что у Армении сохраняются финансовые обязательства в ОДКБ
Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:53
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. Говоря о ситуации, в МИД заметили, что, "в любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с Уставом Организации и другими утвержденными главами государств-членов ОДКБ документами". "К слову, это общемировая практика деятельности международных организаций, где "финансовая дисциплина" поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон "приостановить" или даже прекратить свое членство", - заключили в ведомстве.
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ереван, москва, россия, одкб, в мире
Ереван, Москва, Россия, ОДКБ, В мире
В МИД заявили, что у Армении сохраняются финансовые обязательства в ОДКБ

МИД: Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации.
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Говоря о ситуации, в МИД заметили, что, "в любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с Уставом Организации и другими утвержденными главами государств-членов ОДКБ документами".
"К слову, это общемировая практика деятельности международных организаций, где "финансовая дисциплина" поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон "приостановить" или даже прекратить свое членство", - заключили в ведомстве.
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