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МИД прокомментировал отказ Армении внести взнос в бюджет ОДКБ - РИА Новости, 10.06.2024
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06:36 10.06.2024 (обновлено: 06:44 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/armeniya-1951853350.html
МИД прокомментировал отказ Армении внести взнос в бюджет ОДКБ
МИД прокомментировал отказ Армении внести взнос в бюджет ОДКБ - РИА Новости, 10.06.2024
МИД прокомментировал отказ Армении внести взнос в бюджет ОДКБ
В МИД России, комментируя отказ Армении внести свой взнос в бюджет ОДКД, сообщили РИА Новости, что задолженности по выплатам в бюджет со стороны Еревана... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:36
2024-06-10T06:44
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В МИД России, комментируя отказ Армении внести свой взнос в бюджет ОДКД, сообщили РИА Новости, что задолженности по выплатам в бюджет со стороны Еревана случались и ранее. В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. Комментируя агентству ситуацию в МИД России указали, что "это далеко не первое заявление Еревана о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ". "Что касается существа вопроса, то задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее", - сказали в МИД. Там заметили, что "тогда проблемы финансирования деятельности Организации решались за счет имеющихся резервов в рабочем порядке, а "должники" в дальнейшем погашали свои задолженности". "Долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей", - рассказали в ведомстве.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20240609/nota-1951814220.html
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ереван, армения, россия, одкб, в мире
Ереван, Армения, Россия, ОДКБ, В мире
МИД прокомментировал отказ Армении внести взнос в бюджет ОДКБ

МИД: задолженности Армении по выплатам в бюджет ОДКБ случались и ранее

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В МИД России, комментируя отказ Армении внести свой взнос в бюджет ОДКД, сообщили РИА Новости, что задолженности по выплатам в бюджет со стороны Еревана случались и ранее.
В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации.
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Комментируя агентству ситуацию в МИД России указали, что "это далеко не первое заявление Еревана о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ".
"Что касается существа вопроса, то задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее", - сказали в МИД. Там заметили, что "тогда проблемы финансирования деятельности Организации решались за счет имеющихся резервов в рабочем порядке, а "должники" в дальнейшем погашали свои задолженности".
"Долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей", - рассказали в ведомстве.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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