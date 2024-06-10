https://ria.ru/20240610/armeniya-1951852433.html

Протестующие провели ночь в палатках перед зданием парламента Армении

Протестующие провели ночь в палатках перед зданием парламента Армении - РИА Новости, 10.06.2024

Протестующие провели ночь в палатках перед зданием парламента Армении

Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, провели ночь без инцидентов в палатках перед зданием парламента страны,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T06:06

2024-06-10T06:06

2024-06-10T06:12

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ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, провели ночь без инцидентов в палатках перед зданием парламента страны, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие перекрыли палатками и скамьями центральный проспект Маршала Баграмяна. Ночь перед парламентом прошла без инцидентов. Ранее лидер движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что участники акции, собравшиеся у парламента, "никуда уходить не собираются". Полиция не пропускает участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна с двух направлений. В воскресенье архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозицию инициировать 11 июня внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос отставки правительства, а своих сторонников к беспрерывной 96-часовой борьбе. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.

https://ria.ru/20240609/armeniya-1951785869.html

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в мире, азербайджан, баку, ереван, никол пашинян, армения