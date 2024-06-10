https://ria.ru/20240610/armeniya-1951852433.html
Протестующие провели ночь в палатках перед зданием парламента Армении
Протестующие провели ночь в палатках перед зданием парламента Армении - РИА Новости, 10.06.2024
Протестующие провели ночь в палатках перед зданием парламента Армении
Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, провели ночь без инцидентов в палатках перед зданием парламента страны,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:06
2024-06-10T06:06
2024-06-10T06:12
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ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, провели ночь без инцидентов в палатках перед зданием парламента страны, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие перекрыли палатками и скамьями центральный проспект Маршала Баграмяна. Ночь перед парламентом прошла без инцидентов. Ранее лидер движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что участники акции, собравшиеся у парламента, "никуда уходить не собираются". Полиция не пропускает участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна с двух направлений. В воскресенье архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозицию инициировать 11 июня внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос отставки правительства, а своих сторонников к беспрерывной 96-часовой борьбе. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
https://ria.ru/20240609/armeniya-1951785869.html
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в мире, азербайджан, баку, ереван, никол пашинян, армения
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Никол Пашинян, Армения
Протестующие провели ночь в палатках перед зданием парламента Армении
Участники акции протеста в Ереване провели ночь без инцидентов в палатках
ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, провели ночь без инцидентов в палатках перед зданием парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие перекрыли палатками и скамьями центральный проспект Маршала Баграмяна. Ночь перед парламентом прошла без инцидентов.
Ранее лидер движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что участники акции, собравшиеся у парламента, "никуда уходить не собираются".
Полиция не пропускает участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна с двух направлений.
В воскресенье архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозицию инициировать 11 июня внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос отставки правительства, а своих сторонников к беспрерывной 96-часовой борьбе.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном
и передачи Баку
ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.