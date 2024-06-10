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Западные спецслужбы изучают работу ФСБ по архивам КГБ СССР, заявили в СБУ - РИА Новости, 10.06.2024
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19:29 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/arkhiv-1952043734.html
Западные спецслужбы изучают работу ФСБ по архивам КГБ СССР, заявили в СБУ
Западные спецслужбы изучают работу ФСБ по архивам КГБ СССР, заявили в СБУ - РИА Новости, 10.06.2024
Западные спецслужбы изучают работу ФСБ по архивам КГБ СССР, заявили в СБУ
Спецслужбы западных стран изучают работу современных российских спецслужб по материалам КГБ СССР, оставшихся в украинских архивах, заявил директор архива СБ... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:29
2024-06-10T19:29
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спецслужбы западных стран изучают работу современных российских спецслужб по материалам КГБ СССР, оставшихся в украинских архивах, заявил директор архива СБ Украины Андрей Когут. "Иностранцы часто обращаются (в архив - ред.)... Для наших партнеров сегодня важно понимать методы их работы. Это важно и для спецслужб стран, с которыми мы сейчас тесно взаимодействуем, и которые в документах КГБ были определены как враждебные", - приводит украинское издание "Главком" словам Когута в материале на своем сайте. Когут признал, что сейчас спецслужбы РФ работаю при помощи современных методов, но, по его мнению, "шаблоны" остались теми же.
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
Западные спецслужбы изучают работу ФСБ по архивам КГБ СССР, заявили в СБУ

Глава архива СБУ: западные спецслужбы изучают ФСБ РФ по архивам КГБ СССР

© ФСБ РоссииЗадержание агента спецслужб Украины
Задержание агента спецслужб Украины
© ФСБ России
Задержание агента спецслужб Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спецслужбы западных стран изучают работу современных российских спецслужб по материалам КГБ СССР, оставшихся в украинских архивах, заявил директор архива СБ Украины Андрей Когут.
"Иностранцы часто обращаются (в архив - ред.)... Для наших партнеров сегодня важно понимать методы их работы. Это важно и для спецслужб стран, с которыми мы сейчас тесно взаимодействуем, и которые в документах КГБ были определены как враждебные", - приводит украинское издание "Главком" словам Когута в материале на своем сайте.
Когут признал, что сейчас спецслужбы РФ работаю при помощи современных методов, но, по его мнению, "шаблоны" остались теми же.
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