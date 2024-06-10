https://ria.ru/20240610/anadyr-1951907068.html

Историк рассказал о значении советской операции "Анадырь" в 1962 году

Историк рассказал о значении советской операции "Анадырь" в 1962 году - РИА Новости, 10.06.2024

Историк рассказал о значении советской операции "Анадырь" в 1962 году

Проведенная 62 года назад операция "Анадырь" по тайной переброске на Кубу советского воинского контингента, оснащенного ядерным оружием, заставила повышавший... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:08

2024-06-10T12:08

2024-06-10T12:08

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нато

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Проведенная 62 года назад операция "Анадырь" по тайной переброске на Кубу советского воинского контингента, оснащенного ядерным оружием, заставила повышавший градус эскалации Вашингтон осознать необходимость вести с Москвой равноправный политический диалог, учитывая вопросы безопасности СССР, считает историк спецслужб, научный консультант Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. В понедельник исполняется 62 года с принятия советским руководством решения о начале операции "Анадырь" - военно-политического ответа Советского Союза на размещение американских ракет в Турции, непосредственно у южных границ СССР, а также на планы Вашингтона по организации вторжения на Кубу. "События Карибского кризиса дают нам прекрасный урок исторической памяти, прежде всего - о двуличной позиции Запада и США в частности, которые в текущей обстановке, как и в начале 1960-х годов, активно двигают военную инфраструктуру НАТО к границам России, провоцируют и повышают градус эскалации", - сказал РИА Новости Матвеев. Десятого июня 1962 года Президиум ЦК КПСС во главе с Никитой Хрущевым утвердил представленный министром обороны СССР Родионом Малиновским план стратегической операции "Анадырь" по тайной переброске на остров Куба советского воинского контингента, имевшего на вооружении ядерное оружие, в том числе ядерные авиационные бомбы, баллистические ракеты средней дальности, тактические ракеты "Луна" и "Сопка", а также фронтовые крылатые ракеты. Непосредственным разработчиком операции выступил прославленный полководец Великой Отечественной войны маршал Иван Баграмян. Согласованное с руководством Республики Куба политическое решение о размещении в стране советских ракет было единогласно принято на заседании Президиума ЦК КПСС 24 мая 1962 года. Данное решение было мотивировано резко обострившейся обстановкой вокруг островного государства, где в январе 1959 года в результате революции к власти пришли левые силы во главе с Фиделем Кастро, нанеся тем самым серьезный удар по геополитическим и экономическим интересам США в карибском регионе. Не смирившись с возникновением в 90 милях от Флориды государства, провозгласившего выход из орбиты американской гегемонии, США готовили вооруженные вторжения на остров, сначала силами местных контрреволюционеров, а после их провала - силами собственной регулярной армии. Кроме того, переброска своих ядерных ракет на Кубу с возможностью поражения территории США рассматривалась советским руководством как ответ на состоявшееся ранее размещение американских ядерных ракет средней дальности в Европе и особенно в Турции, создавших прямую угрозу безопасности СССР. Операция, командование которой было поручено участнику Великой Отечественной войны, генералу армии Иссе Плиеву, получила кодовое название "Анадырь", проводилась в режиме строжайшей секретности с элементами дезинформации противника. "Уже в самом названии операции была заложена фикция об отправке воинского контингента на крупные учения на Дальний Восток в районы Крайнего Севера. Об этом и сообщили командиры убывающему личному составу", - отметил Матвеев. По его словам, на стоящие в портах суда демонстративно загружались лыжи и зимнее обмундирование. "В тех же дезинформационных целях для перевозки войск было задействовано 85 исключительно гражданских судов (сухогрузов и пассажирских лайнеров), которые совершили в итоге свыше 180 рейсов, перевезя 44 тысячи военнослужащих и 230 тысяч тонн грузов", - добавил эксперт. Капитаны судов узнавали о маршруте уже в море, последовательно вскрывая опечатанные конверты, которые вручали им находившиеся на борту представители КГБ СССР после прохождения очередного этапа пути. "В результате целого комплекса хитроумных дезинформационных мероприятий, организованных контрразведчиками КГБ совместно с военными, американцы смогли раскрыть планы Москвы только 14 октября 1962 года, получив первые кадры аэрофотосъемки стартовых площадок наших ракет. К тому времени советские военнослужащие уже поставили часть баллистических ракет на боевое дежурство и были готовы по первой команде нанести удар по территории США", - сказал эксперт. Введенная после этого американцами военная блокада острова Куба и развернувшееся в конце октября политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США получило название "Карибский кризис". Возникшая острая ситуация поставила мир на грань глобальной ядерной войны. В результате принятых дипломатических усилий, в том числе с использованием тайных каналов связи с американцами через резидентуры советских спецслужб в США, сторонам удалось вовремя договориться. 28 октября 1962 года СССР начал вывоз стратегического ядерного вооружения с территории Кубы. В свою очередь, американцы отказались от вторжения на Кубу и убрали свои ракеты из Турции. В итоге Советский Союз достиг поставленных геополитических и военных целей, а сама операция по тайной переброске почти 50-тысячного воинского контингента вместе с вооружением на расстояние 10 тысяч километров до сих пор считается образцом высокого военного искусства. "Благодаря "Анадырю" Вашингтон впервые после начала холодной войны осознал необходимость вести с Москвой равноправный политический диалог, учитывая при этом вопросы национальной безопасности Советского Союза. Уроки операции "Анадырь" позволяют нам и сейчас оценивать потенциал договоренностей с США лишь сквозь призму асимметричных мер в ответ на инициируемые американцами эскалационные военные шаги", - подчеркнул Матвеев.

https://ria.ru/20221027/kariby-1827195762.html

https://ria.ru/20210305/protivostoyanie-1599714770.html

https://ria.ru/20231219/rakety-1916613630.html

https://ria.ru/20240115/spetssluzhby-1921337496.html

https://ria.ru/20240509/putin-1944945564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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