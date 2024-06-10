https://ria.ru/20240610/altay-1951943860.html
На Алтае ищут мужчину, осквернившего известную достопримечательность
На Алтае ищут мужчину, осквернившего известную достопримечательность - РИА Новости, 10.06.2024
На Алтае ищут мужчину, осквернившего известную достопримечательность
Полицейские в Республике Алтай разыскивают 31-летнего жителя Новосибирска, который демонстративно помочился с известной достопримечательности – скалы на... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:54
2024-06-10T13:54
2024-06-10T13:54
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НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Полицейские в Республике Алтай разыскивают 31-летнего жителя Новосибирска, который демонстративно помочился с известной достопримечательности – скалы на перевале Кату-Ярык, сообщает МВД по региону. Накануне в социальных сетях и мессенджерах распространился видеоролик, на котором мужчина в присутствии двух девушек, одна из которых его снимала на видео, помочился с обрыва скалы на перевале Кату-Ярык. В полиции отметили, что личность героя скандальной публикации уже установлена. Им оказался 31-летний житель Новосибирска. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. "В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - отметили в республиканском МВД. В свою очередь, прокуратура Республики Алтай сообщает, что проконтролирует ход и результаты полицейской проверки по скандальной публикации, где мужчина "совершает действия, выражающие явное неуважение к обществу".
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Происшествия, Республика Алтай, Новосибирск, Россия
На Алтае ищут мужчину, осквернившего известную достопримечательность
В Республике Алтай ищут мужчину, помочившегося с скалы на перевале Кату-Ярык
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Полицейские в Республике Алтай разыскивают 31-летнего жителя Новосибирска, который демонстративно помочился с известной достопримечательности – скалы на перевале Кату-Ярык, сообщает МВД по региону.
Накануне в социальных сетях и мессенджерах распространился видеоролик, на котором мужчина в присутствии двух девушек, одна из которых его снимала на видео, помочился с обрыва скалы на перевале Кату-Ярык.
В полиции отметили, что личность героя скандальной публикации уже установлена. Им оказался 31-летний житель Новосибирска. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.
«
"В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - отметили в республиканском МВД.
В свою очередь, прокуратура Республики Алтай сообщает, что проконтролирует ход и результаты полицейской проверки по скандальной публикации, где мужчина "совершает действия, выражающие явное неуважение к обществу".