https://ria.ru/20240610/ai-1951974770.html

Жители МО обратились к сервису "Поиск по архивам" более 1,5 миллиона раз

Жители МО обратились к сервису "Поиск по архивам" более 1,5 миллиона раз - РИА Новости, 10.06.2024

Жители МО обратились к сервису "Поиск по архивам" более 1,5 миллиона раз

Жители Московской области свыше 1,5 миллиона раз воспользовались сервисом "Поиск по архивам", который расшифровывает метрические книги Подмосковья до 1917 года, РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:42

2024-06-10T15:42

2024-06-10T15:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Жители Московской области свыше 1,5 миллиона раз воспользовались сервисом "Поиск по архивам", который расшифровывает метрические книги Подмосковья до 1917 года, сообщил 360.ru.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, документы XVIII – начала XX веков обработали при помощи особого алгоритма. Сервис позволяет как просматривать рукописные записи, так и читать их в обычном формате после расшифровки нейросетью.Отмечается, что в оцифрованных документах можно найти записи о людях, которые жили в Подмосковье, Москве, Рязани, Туле, Владимире.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)