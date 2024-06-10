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Жители МО обратились к сервису "Поиск по архивам" более 1,5 миллиона раз
Жители МО обратились к сервису "Поиск по архивам" более 1,5 миллиона раз - РИА Новости, 10.06.2024
Жители МО обратились к сервису "Поиск по архивам" более 1,5 миллиона раз
Жители Московской области свыше 1,5 миллиона раз воспользовались сервисом "Поиск по архивам", который расшифровывает метрические книги Подмосковья до 1917 года, РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:42
2024-06-10T15:42
2024-06-10T15:42
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Жители Московской области свыше 1,5 миллиона раз воспользовались сервисом "Поиск по архивам", который расшифровывает метрические книги Подмосковья до 1917 года, сообщил 360.ru.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, документы XVIII – начала XX веков обработали при помощи особого алгоритма. Сервис позволяет как просматривать рукописные записи, так и читать их в обычном формате после расшифровки нейросетью.Отмечается, что в оцифрованных документах можно найти записи о людях, которые жили в Подмосковье, Москве, Рязани, Туле, Владимире.
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