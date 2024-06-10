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День Республики Адыгея в РЭЦ пройдет 14 июня - РИА Новости, 10.06.2024
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16:10 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/adygeya-1951985300.html
День Республики Адыгея в РЭЦ пройдет 14 июня
День Республики Адыгея в РЭЦ пройдет 14 июня - РИА Новости, 10.06.2024
День Республики Адыгея в РЭЦ пройдет 14 июня
День Республики Адыгея пройдет 14 июня в офисе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в Москве, сообщает центр. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:10
2024-06-10T16:10
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
москва
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. День Республики Адыгея пройдет 14 июня в офисе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в Москве, сообщает центр."В рамках дня региона с участием главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова пройдут совещание по вопросам развития и поддержки экспорта Адыгеи, демонстрация продукции с экспортным потенциалом, а также презентация возможностей продвижения местных производителей на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.Кроме того, РЭЦ и Республика Адыгея подпишут соглашение о сотрудничестве в области развития экспортного потенциала региона.В мероприятии также примут участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков и член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Наролин.РЭЦ приглашает представителей СМИ на День Республики Адыгея.Контакт для аккредитации: руководитель пресс-службы Российского экспортного центра Елена Якутович (+7 (926) 720-51-75, yakutovich@exportcenter.ru).
https://ria.ru/20240607/mekhanizm-1951403095.html
республика адыгея
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республика адыгея, мурат кумпилов, россия, москва, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Россия, Москва, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

День Республики Адыгея в РЭЦ пройдет 14 июня

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДень региона. Республика Адыгея
День региона. Республика Адыгея
© Фотохост-агентство РИА Новости
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День региона. Республика Адыгея. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. День Республики Адыгея пройдет 14 июня в офисе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в Москве, сообщает центр.
"В рамках дня региона с участием главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова пройдут совещание по вопросам развития и поддержки экспорта Адыгеи, демонстрация продукции с экспортным потенциалом, а также презентация возможностей продвижения местных производителей на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.
Кроме того, РЭЦ и Республика Адыгея подпишут соглашение о сотрудничестве в области развития экспортного потенциала региона.
В мероприятии также примут участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков и член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Наролин.
РЭЦ приглашает представителей СМИ на День Республики Адыгея.
Контакт для аккредитации: руководитель пресс-службы Российского экспортного центра Елена Якутович (+7 (926) 720-51-75, yakutovich@exportcenter.ru).
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РЭЦ предлагает механизм продвижения интересов российских экспортеров
7 июня, 15:51
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловРоссияМоскваЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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