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В Ереване освободили двух задержанных у здания парламента
В Ереване освободили двух задержанных у здания парламента - РИА Новости, 10.06.2024
В Ереване освободили двух задержанных у здания парламента
Двое участников акции протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, задержанных у здания парламента, освобождены в понедельник,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:08
2024-06-10T12:08
2024-06-10T12:08
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ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Двое участников акции протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, задержанных у здания парламента, освобождены в понедельник, сообщил адвокат Рубен Меликян. Они были задержаны 9 июня. "Двое задержанных на митинге граждан - Геворг Аветисян и Альберт Мкртчян - находились в арабкирском отделе полиции. Их отпустили в 4.50 (3.50 мск)", - написал Меликян в соцсети Facebook*. Лидер протестного движения Баграт Галстанян провел вечером 9 июня митинг на центральной площади Республики в Ереване перед зданием правительства с требованием отставки Пашиняна. Полиция не пропускала участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна с двух направлений. Галстанян в свою очередь заявил, что участники акции, собравшиеся у парламента, "никуда уходить не собираются". Протестующие провели ночь перед зданием парламента. Они перекрыли палатками и скамьями центральный проспект Маршала Баграмяна. Галстанян в тот же день призвал оппозицию инициировать во вторник, 11 июня, внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос об отставке правительства, а своих сторонников - к беспрерывной 96-часовой борьбе. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, ереван, армения, россия, никол пашинян, facebook
В мире, Ереван, Армения, Россия, Никол Пашинян, Facebook
В Ереване освободили двух задержанных у здания парламента
Адвокат: в Ереване освободили двух участников митинга за отставку Пашиняна
ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Двое участников акции протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, задержанных у здания парламента, освобождены в понедельник, сообщил адвокат Рубен Меликян.
Они были задержаны 9 июня.
«
"Двое задержанных на митинге граждан - Геворг Аветисян и Альберт Мкртчян - находились в арабкирском отделе полиции. Их отпустили в 4.50 (3.50 мск)", - написал Меликян в соцсети Facebook*.
Лидер протестного движения Баграт Галстанян провел вечером 9 июня митинг на центральной площади Республики в Ереване перед зданием правительства с требованием отставки Пашиняна. Полиция не пропускала участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна с двух направлений. Галстанян в свою очередь заявил, что участники акции, собравшиеся у парламента, "никуда уходить не собираются". Протестующие провели ночь перед зданием парламента. Они перекрыли палатками и скамьями центральный проспект Маршала Баграмяна. Галстанян в тот же день призвал оппозицию инициировать во вторник, 11 июня, внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос об отставке правительства, а своих сторонников - к беспрерывной 96-часовой борьбе.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.