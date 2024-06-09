https://ria.ru/20240609/zelenskiy-1951831593.html

"Уже сейчас": Зеленскому пришли плохие новости из Швейцарии

"Уже сейчас": Зеленскому пришли плохие новости из Швейцарии - РИА Новости, 09.06.2024

"Уже сейчас": Зеленскому пришли плохие новости из Швейцарии

Конференция по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов, пишет швейцарский новостной портал Watson. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T22:47

2024-06-09T22:47

2024-06-09T22:47

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Конференция по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов, пишет швейцарский новостной портал Watson."Уже сейчас создается впечатление, что 15 и 16 июня крупной сенсации не произойдет. Это противоречит надеждам Владимира Зеленского, которые он выразил во время своего визита в Берн в январе этого года", — указывается в публикации.Как отмечает издание, Зеленский сталкивается с большими трудностями на фронте, в связи с чем ему необходимо добиться результата хотя бы на дипломатическом уровне."Однако есть вероятность того, что после продолжительных схваток гора родит мышь. И пока что все указывает именно на такой исход мероприятия", — говорится в материале.В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящее мероприятие нельзя называть мирным саммитом, так как он не имеет ничего общего с миром.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла приглашения для участия в саммите, а Москва не станет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для России, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей интересы Москвы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240609/ukraina-1951804960.html

https://ria.ru/20240609/sovershiliroryv-1951788788.html

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