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"Уже сейчас": Зеленскому пришли плохие новости из Швейцарии - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:47 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/zelenskiy-1951831593.html
"Уже сейчас": Зеленскому пришли плохие новости из Швейцарии
"Уже сейчас": Зеленскому пришли плохие новости из Швейцарии - РИА Новости, 09.06.2024
"Уже сейчас": Зеленскому пришли плохие новости из Швейцарии
Конференция по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов, пишет швейцарский новостной портал Watson. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:47
2024-06-09T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Конференция по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов, пишет швейцарский новостной портал Watson."Уже сейчас создается впечатление, что 15 и 16 июня крупной сенсации не произойдет. Это противоречит надеждам Владимира Зеленского, которые он выразил во время своего визита в Берн в январе этого года", — указывается в публикации.Как отмечает издание, Зеленский сталкивается с большими трудностями на фронте, в связи с чем ему необходимо добиться результата хотя бы на дипломатическом уровне."Однако есть вероятность того, что после продолжительных схваток гора родит мышь. И пока что все указывает именно на такой исход мероприятия", — говорится в материале.В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящее мероприятие нельзя называть мирным саммитом, так как он не имеет ничего общего с миром.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла приглашения для участия в саммите, а Москва не станет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для России, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей интересы Москвы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951804960.html
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в мире, швейцария, вооруженные силы украины, украина, россия, сша, франция, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин, москва, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, США, Франция, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Путин, Москва, Джо Байден
"Уже сейчас": Зеленскому пришли плохие новости из Швейцарии

Watson: конференция в Швейцарии по Украине ничего не даст

© Офіс Президента УкраїниВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Конференция по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов, пишет швейцарский новостной портал Watson.
"Уже сейчас создается впечатление, что 15 и 16 июня крупной сенсации не произойдет. Это противоречит надеждам Владимира Зеленского, которые он выразил во время своего визита в Берн в январе этого года", — указывается в публикации.
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Как отмечает издание, Зеленский сталкивается с большими трудностями на фронте, в связи с чем ему необходимо добиться результата хотя бы на дипломатическом уровне.
«
"Однако есть вероятность того, что после продолжительных схваток гора родит мышь. И пока что все указывает именно на такой исход мероприятия", — говорится в материале.
В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящее мероприятие нельзя называть мирным саммитом, так как он не имеет ничего общего с миром.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла приглашения для участия в саммите, а Москва не станет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для России, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей интересы Москвы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСШАФранцияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВладимир ПутинМоскваДжо Байден
 
 
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